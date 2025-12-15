Απαντήσεις στα αιτήματα που κατέθεσαν οι αγρότες θα δώσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, «υπάρχουν αιτήματα που είναι λογικά και χωρίς να εκτρέπονται τα δημόσια οικονομικά και χωρίς τη λογική παροχών, υπάρχουν αιτήματα απολύτως μαξιμαλιστικά και υπάρχουν αιτήματα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω των κανόνων της Ε.Ε.», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξηγώντας ότι πιο συγκεκριμένα θα αναφερθεί στις δηλώσεις του ο αρμόδιος υπουργός.

«Στόχος είναι να δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε στους ανθρώπους της παραγωγής αλλά πάντα στο μέτρο του λογικού και του εφικτού. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική της πλειοδοσίας», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Θα συνεχίσουμε να δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας», συμπλήρωσε υπενθυμίζοντας παράλληλα τις υποσχέσεις προηγούμενων κυβερνήσεων.

Ένα από τα μαξιμαλιστικά αιτήματα των αγροτών, όπως εξήγησε, είναι να μην περάσουν οι αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αν δεν ολοκληρωνόταν αυτή η μεταρρύθμιση, οι Βρυξέλλες δεν θα έδιναν έγκριση για την καταβολή των ενισχύσεων.

Όσο για τις συνέπειες που θα υπάρξουν σε όσους συνεχίσουν να κλείνουν δρόμους και να αποκλείουν κρίσιμες υποδομές όπως λιμάνια και αεροδρόμια, σημείωσε ότι «υπάρχουν όρια που δεν πρέπει να ξεπερνούνται. Εμείς το νόμο οφείλουμε να εφαρμόζουμε».