Με πιο συγκεκριμένες αναφορές, αλλά χωρίς να εγκαταλείπει τη στρατηγική των προσεκτικών διατυπώσεων και της «σκόπιμης ασάφειας», η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει σήμα αποκλιμάκωσης προς τον αγροτικό κόσμο. Οι δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, φωτίζουν πλέον καθαρότερα τα πεδία όπου υπάρχει περιθώριο κυβερνητικής κίνησης, αλλά και εκείνα που παραμένουν ανοιχτά, χωρίς σαφή χρονικό ή δημοσιονομικό ορίζοντα.

Στο επίκεντρο των κυβερνητικών προθέσεων τίθεται το κόστος παραγωγής, με τον υπουργό να κάνει λόγο για παρεμβάσεις που «μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών». Η διατύπωση αυτή παραπέμπει σε στοχευμένες παρεμβάσεις, κυρίως με χαρακτήρα ανακούφισης και όχι σε οριζόντια μέτρα.

Advertisement

Advertisement

Σαφής είναι και η πρόθεση για σταθερή και χαμηλή τιμή στο αγροτικό ρεύμα, στοιχείο που συνιστά έμμεση αναγνώριση της πίεσης που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το ενεργειακό κόστος. Αν και δεν αναφέρεται συγκεκριμένη τιμή ή διάρκεια, η δέσμευση για «διασφάλιση» υποδηλώνει συνέχεια και όχι προσωρινές λύσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το αγροτικό πετρέλαιο, με ειδική αναφορά στο κόστος «στην αντλία». Πρόκειται για τη σαφέστερη έως τώρα αναγνώριση ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στις επιστροφές φόρου, αλλά αφορά την τελική τιμή που πληρώνει ο παραγωγός.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν και οι ανακοινώσεις για τον ΕΛΓΑ, καθώς γίνεται λόγος για άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας. Πρόκειται για μία από τις πιο καθαρές δεσμεύσεις, που αγγίζει τον πυρήνα της ανασφάλειας των αγροτών απέναντι στις ζημιές από καιρικά φαινόμενα.

Τέλος, η κυβέρνηση προαναγγέλλει νέες ενισχύσεις σε κλάδους που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Οι ενισχύσεις αυτές θα προκύψουν από αδιάθετα κονδύλια της βασικής ενίσχυσης, τα οποία —όπως τονίζεται— είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Τι συζητά η κυβέρνηση

Χαμηλότερη, σταθερή τιμή αγροτικού ρεύματος

Μείωση ΕΦΚ στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ (100%)

Νέες ενισχύσεις (στοχευμένα σε συγκεκριμένους κλάδους)



Ασάφεια διατυπώσεων και προθέσεων…

Advertisement

Παρά τις αναφορές αυτές, απουσιάζουν συγκεκριμένα νούμερα, χρονοδιαγράμματα και μηχανισμοί εφαρμογής. Δεν διευκρινίζεται πόσο χαμηλή θα είναι η τιμή στο αγροτικό ρεύμα, αν θα υπάρξει μόνιμη αλλαγή στο πετρέλαιο ή ποιο θα είναι το εύρος των ενισχύσεων.

Θολό παραμένει επίσης το τοπίο ως προς τις δημοσιονομικές αντοχές, καθώς όλες οι παρεμβάσεις παρουσιάζονται ως «περιθώρια προς εξέταση» και όχι ως ειλημμένες αποφάσεις.

Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι διττό: από τη μία καταγράφεται διάθεση για ουσιαστικές παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα, από την άλλη, η τελική εικόνα παραπέμπει σε έναν διάλογο όπου τίποτα δεν έχει ακόμη κλειδώσει…

Advertisement