Εντείνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη τη χώρα. Το μεσημέρι της Δευτέρας οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας αποφάσισαν να κλείσουν επ’ αόριστον την εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, ενώ οι συνάδελφοί τους της Φθιώτιδας προχώρησαν σε δίωρο καθολικό αποκλεισμό στο μπλόκο Μπράλου.

Τις προηγούμενες ημέρες η εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων, ήταν ανοιχτή, ωστόσο, οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Αγγελόκαστρου αποφάσισαν την κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους κλείνοντας μια από τις κεντρικότερες οδικές αρτηρίες της χώρας, με περισσότερα από 300 τρακτέρ.

Αύριο οι αγρότες έχουν αποφασίσει να κάνουν μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη του Αγρινίου.

Νωρίτερα, σε πλήρη αποκλεισμό των οδηγών αξόνων στην περιοχή του μπλόκου του Μπράλου προχώρησαν οι αγρότες, υλοποιώντας την απόφαση που έλαβαν στη χθεσινή γενική τους συνέλευση. Ο αποκλεισμός, όπως είχε προαναγγελθεί, έχει διάρκεια δύο ωρών και αναμένεται να διαρκέσει έως τις 16:00, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις εξετάζονται και για την αυριανή μέρα.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες ρυθμίσεις και ανασχέσεις της κυκλοφορίας, τόσο για τα οχήματα που κινούνται από τη Λαμία προς την Αθήνα όσο και για εκείνα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Ωστόσο, λόγω του καθολικού αποκλεισμού και της απουσίας διαθέσιμων παρακαμπτήριων οδών, η κυκλοφορία έχει ουσιαστικά ακινητοποιηθεί.