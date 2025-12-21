Τις επόμενες κινήσεις τους καθόρισαν οι αγρότες κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια Λάρισας.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν, αύριο, στις 11:30 το πρωί, οι αγρότες θα ξεκινήσουν από το μπλόκο της Νίκαιας και θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό των σηράγγων για τη διέλευση των φορτηγών στα Τέμπη, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους, ενώ ελεύθερα θα περνούν τα ΙΧ και τα λεωφορεία.

Από την Τρίτη, οι αγρότες αποφάσισαν πως εκτός από την ΛΕΑ που είναι ήδη ανοικτή, θα δώσουν στην κυκλοφορία και μια ακόμη λωρίδα ανά κατεύθυνση για τους εκδρομείς (ΙΧ και λεωφορεία), αλλά δεν θα επιτρέπουν την διέλευση των φορτηγών τα οποία θα κινούνται από παρακαμπτήριους δρόμους.

Στο μεταξύ, στα μπλόκα του Μπράλου και της Αταλάντης, μετά τον χθεσινό αποκλεισμό όλων των παράδρομων και του βοηθητικού οδικού δικτύου, σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί νέες παρεμβάσεις. Όπως εξηγούν οι αγρότες, λόγω της αυξημένης κυκλοφοριακής πίεσης επιτρέπουν τη διέλευση των οχημάτων από κοντινούς παράδρομους που χθες παρέμεναν κλειστοί.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στα μπλόκα του Κάστρου Βοιωτίας και της Θήβας, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς νέους αποκλεισμούς. Ωστόσο, μέσα στην ημέρα έχουν προγραμματιστεί γενικές συνελεύσεις, στις οποίες οι αγρότες θα επανεξετάσουν τη στάση τους και θα αποφασίσουν για την περαιτέρω κλιμάκωση ή μη των κινητοποιήσεων.

Όπως τονίζουν, καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών τα μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα θα παραμείνουν ενεργά, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης του αγώνα τους μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, όπως σημειώνουν.