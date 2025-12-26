Τις αποφάσεις τους για την πορεία των κινητοποιήσεών τους μετά τα Χριστούγεννα λαμβάνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

Σύμφωνα με εκπροσώπους από τα Μάλγαρα, η πρόταση που εξετάζεται είναι ο αποκλεισμός των διοδίων στο ρεύμα προς την Αθήνα, αύριο Σάββατο (27/12) στις 12 το μεσημέρι. Το μεσημέρι του Σαββάτου θα συνεδριάσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, το Δερβένι, τα Κερδύλλια και το Νησέλλι ενώ οι παραγωγοί της Χαλκηδόνας δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του κόμβου, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας αύριο στις 3 με 4 το απόγευμα και για δύο με τρεις ώρες.

Σε ό,τι αφορά τα τελωνεία της Εξοχής και του Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, εκπρόσωποι των παραγωγών από την Εξοχή επισημαίνουν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο επ’ αόριστον αποκλεισμών ενώ θα συνεδριάσουν το απόγευμα.

Σχετικά με τα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με τους αγρότες από το μπλόκο των Ευζώνων, ελήφθησαν αποφάσεις μετά από επικοινωνία με το συντονιστικό όλης της χώρας και αύριο στις 12 το μεσημέρι θα κλείσει το τελωνείο και για τα φορτηγά και για τα ΙΧ αυτοκίνητα. Η διάρκεια των αποκλεισμών θα προσδιοριστεί στη συνέχεια. Στο τελωνείο της Νίκης οι αποφάσεις θα ληφθούν το απόγευμα.

Τότε θα συνεδριάσουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι αναφέρουν ότι προτίθενται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον κόμβο του Ορμενίου και στο Τελωνείο των Κήπων, τα δύο σημεία του Νομού Έβρου στα οποία παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που είναι σε εξέλιξη. Τα μέλη των Αγροτικών Συλλόγων του Νομού -τα οποία είχαν ανακοινώσει το προσωρινό άνοιγμα των μπλόκων στα συγκεκριμένα σημεία ενόψει των Χριστουγέννων- θα αποφασίσουν κατά τις αυριανές συνελεύσεις τους για τη συνέχεια και τη μορφή των επόμενων κινητοποιήσεών τους.

Ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, δήλωσε στο ΕΡΤnews πως «εμείς την Πρωτοχρονιά θα διευκολύνουμε όσο μπορούμε και στα μέτρα των δυνατοτήτων μας, παραχωρώντας λωρίδες από το εθνικό δίκτυο. Το μπλόκο της Νίκαιας είναι ένα τεράστιο μπλόκο. Το επιβατικό κοινό να πάει στους τόπους που έχει επιλέξει, να μείνει με τους ανθρώπους που θέλει να περάσει τις γιορτές. Αλλά να ξέρετε, υπάρχουν και κάποιες αποφάσεις της αστυνομίας, όπως με τα τσιμεντένια στηθαία που κλείσανε 4 ώρες τον δρόμο χωρίς να έχουν ειδοποιήσει κανέναν, οι οποίες πραγματικά είναι ανεξήγητες».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στις συντονισμένες προσπάθειες για να μην υπάρξουν προβλήματα στην κυκλοφορία: «Δώσαμε μιάμιση λωρίδα την πρώτη μέρα, δεν έγινε αποδεκτό από την αστυνομία. Το επιχειρησιακό σχέδιο προέβλεπε κάτι περισσότερο. Για λόγους ασφαλείας δώσαμε την αερογέφυρα, την οποία μετά από 5 ώρες έκανε δεκτό το αίτημά μας και παραχωρήθηκε ο δρόμος Αθηνών–Θεσσαλονίκης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τις δύο λωρίδες που περνούν, που τους δίνουμε για να κυκλοφορεί το επιβατικό κοινό, τη μία την κλείνει η αστυνομία για λόγους ασφαλείας».

Ο ίδιος σημείωσε και την ανάγκη καλύτερης συνεργασίας με τις αρχές: «Με θέμα συνεννόησης της αστυνομίας θα λυθούν όλα. Κάναμε εξαντλητικούς διαλόγους με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Τα μπλόκα των αγροτών παραμένουν σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα στις εθνικές οδούς, την ώρα που οι παραγωγοί προετοιμάζονται για κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Όπως επισημαίνουν, «δεν έχουν λάβει συγκεκριμένα εχέγγυα από την κυβέρνηση» για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σύμφωνα με τους αγρότες, βρίσκονται παρατεταμένα περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί η κυκλοφορία. «Η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά», τονίζουν, καθώς σε όλες τις εθνικές οδούς έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Παρά την παρουσία τους στους δρόμους, οι αγρότες πέρασαν τις γιορτές στα μπλόκα, στήνοντας αυτοσχέδια χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν.

Το Σάββατο, στις 12:30 το μεσημέρι, θα γίνει σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας- σύσκεψη που εκλαμβάνεται ως προάγγελος της πανελλαδικής σύσκεψης που θα γίνει ως την Κυριακή. Μεταξύ των ενεργειών που έχουν σχεδόν αποφασιστεί είναι η παρουσία των αγροτών στα διόδια του Μακρυχωρίου την Κυριακή, με στόχο «να τα ανοίξουν προκειμένου να διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων».

Παράλληλα, στις σκέψεις των αγροτών βρίσκεται και το ενδεχόμενο κλεισίματος παρακαμπτήριων οδών τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Μέχρι και την Κυριακή, πάντως, η κυκλοφορία δεν αναμένεται να εμποδιστεί πλήρως.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ