Σοβαρή καταγγελία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας απασχολεί τις αστυνομικές αρχές της Χαλκίδας, μετά την καταγγελία μιας 21χρονης σε βάρος του πατριού της. Η νεαρή κοπέλα προσήλθε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 14 Απριλίου 2026, περίπου στις 04:20 και προέβη στην καταγγελία.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, κατέθεσε ενόρκως στους αστυνομικούς ότι ο 40χρονος άνδρας εισήλθε στην οικία της περίπου στις 02:07 τα ξημερώματα. Εκείνη τη στιγμή η κοπέλα βρισκόταν στο δωμάτιό της και κοιμόταν. Όπως περιέγραψε η νεαρή κοπέλα ο δράστης φέρεται να προέβη σε βάναυσες ασελγείς χειρονομίες εις βάρος της, παραβιάζοντας τον προσωπικό της χώρο και προσβάλλοντας την αξιοπρέπειά της. Η παθούσα περιέγραψε με σαφήνεια τις κινήσεις του άνδρα, ζητώντας την άμεση ποινική του δίωξη για την πράξη που υπέστη.

Advertisement

Advertisement

Αμέσως μετά τη λήψη της ένορκης κατάθεσης, οι αστυνομικές αρχές ενεργοποίησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αναζήτηση του 40χρονου, ο οποίος είναι κάτοικος της ίδιας πόλης. Οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών επικεντρώνονται σε πιθανά σημεία όπου μπορεί να έχει αναζητήσει καταφύγιο ο ύποπτος, με σκοπό τη σύλληψή του πριν την εκπνοή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά σε αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. Οι υπηρεσίες έχουν ήδη κοινοποιήσει το σήμα αναζήτησης σε όλα τα περιπολικά της περιοχής, καθώς η προθεσμία για το αυτόφωρο λήγει τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 15 Απριλίου. Μέχρι αυτή την ώρα, ο άνδρας παραμένει ασύλληπτος.

Πηγή: dikastiko.gr