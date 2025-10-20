Ομάδα νεαρών επιτέθηκε σε 70χρονο έξω από το ΕΠΑΛ Χαλκίδας το βράδυ της Κυριακής, με τις αστυνομικές αρχές να αναζητούν τους δράστες.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤ News, το συμβάν έλαβε χώρα στην οδό Καραγιάννη έξω από τα ΕΠΑΛ Χαλκίδας, στις 22:30 όταν ο 70χρονος περπατούσε σε κατάστασης μέθης. Άγνωστο για ποιο λόγο τέσσερις νεαροί που επέβαιναν σε όχημα, κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και τον ξυλοκόπησαν.

Advertisement

Advertisement

Ο ηλικιωμένος έχει δεχθεί χτυπήματα στο κεφάλι και στο αριστερό του χέρι. Ο γιος του ενημερώθηκε από περαστικό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Οι τέσσερις δράστες αναζητούνται και έχει σχηματιστεί σε βάρος τους δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.