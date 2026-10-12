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Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου, γνωστό κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Χαλκίδας με τους δράστες να χρησιμοποιούν να πέφτουν πάνω στην βιτρίνα με όχημα.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 05:30 το πρωί, άγνωστοι δράστες προσέγγισαν την επιχείρηση σε έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της πόλης.

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Οι δράστες επέλεξαν τη μέθοδο του εμβολισμού προκειμένου να αποκτήσουν άμεσα πρόσβαση στο εσωτερικό του καταστήματος, παρακάμπτοντας τις εξωτερικές δικλείδες ασφαλείας. Χρησιμοποιώντας ένα αυτοκίνητο, έπεσαν με μεγάλη ταχύτητα πάνω στην κεντρική βιτρίνα του κοσμηματοπωλείου, καταστρέφοντας ολοσχερώς την πρόσοψη.

Αμέσως μετά την πρόσκρουση, οι δράστες κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και κινήθηκαν αστραπιαία. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, κατάφεραν να αποσπάσουν όσα κοσμήματα, ρολόγια και πολύτιμα αντικείμενα βρίσκονταν τοποθετημένα στις μπροστινές προθήκες.

Η ταχύτητα των κινήσεών τους υποδεικνύει πως επρόκειτο για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, καθώς άρπαξαν τη λεία τους και εγκατέλειψαν τον χώρο πριν προλάβουν να κινητοποιηθούν οι αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής.

Πηγή: eviathema.gr