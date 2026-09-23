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Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (23.09.2026) σε κοσμηματοπωλείο στη Λυών της Γαλλίας, όταν 4 άτομα εισέβαλαν στο κατάστημα και έκλεψαν κοσμήματα.

Οι δράστες έσπασαν τη γυάλινη βιτρίνα με σφυριά και μπήκαν στο κοσμηματοπωλείο, προκειμένου να αφαιρέσουν τα κοσμήματα. Στη συνέχεια διέφυγαν με ΙΧ, αφού προηγουμένως ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός του καταστήματος στη Λυών. Η ζημιά από την κλοπή δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

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Lyon: un braquage spectaculaire dans une bijouterie, les auteurs recherchés pic.twitter.com/3kJPn5O2Wh — BFM (@BFMTV) September 23, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη

Την ίδια ώρα, βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει τους δράστες να φορούν μαύρα ρούχα και να σπάνε τη βιτρίνα με σφυριά.

Ένα ζευγάρι που διέμενε σε ξενοδοχείο κοντά στο κοσμηματοπωλείο δήλωσε ότι ξύπνησε από τους δυνατούς θορύβους: «Ακούσαμε ανθρώπους να χτυπούν κάτι για περισσότερα από πέντε δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ακούσαμε τον συναγερμό», ανέφερε ο Τζόρεν στο BFM Lyon.