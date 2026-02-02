Μία απίστευτη ληστεία έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (31/1) στο κοσμηματοπωλείο Gregory & Co, σε συνοικία του Λονδίνου, όταν δύο ληστές άρχισαν να σπάνε με απίστευτη μανία την βιτρίνα του εν λόγω καταστήματος, να αρπάζουν κοσμήματα και στην συνέχεια να εξαφανίζονται.
Ειδικότερα, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 12:00 του Σαββάτου και οι δύο δράστες χρειάστηκαν λιγότερο από ένα λεπτό, προκειμένου να ολοκληρώσουν το σχέδιό τους.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, ο ένας από τους ληστές άρχισε να χτυπάει την βιτρίνα με βαριοπούλα, την ώρα που ο δεύτερος τραβούσε με δύναμη το τζάμι, ενώ αυτό ξηλωνόταν από τα χτυπήματα.
Εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο κοσμηματοπωλείο φαίνονται να προσπαθούν να σταματήσουν την ληστεία, χωρίς όμως αποτέλεσμα, με τον ένα δράστη να τους χτυπάει με αντικείμενο και τον συνεργό του να επιχειρεί να αρπάξει ότι βρισκόταν μπροστά του. Οι δύο ληστές έβαλαν τα κλοπιμαία σε μία τσάντα και τράπηκαν άμεσα σε φυγή.