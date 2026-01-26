Οκτώ άτομα, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος, συνελήφθησαν στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ μετά από θεαματική ληστεία σε κοσμηματοπωλείο, από την οποία εκτιμάται ότι αφαιρέθηκαν κοσμήματα αξίας περίπου ενός εκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με τη NewYorkPost. Οι δράστες εισέβαλαν με αυτοκίνητο στο κατάστημα, σπάζοντας την είσοδο και προκαλώντας πανικό.

Η ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου στο κοσμηματοπωλείο «Classic Jewelers», στην περιοχή Anaheim Hills. Όπως καταγράφεται σε υλικό από κάμερες ασφαλείας, ένα SUV έπεσε με δύναμη πάνω στην πρόσοψη του καταστήματος, την ώρα που στο εσωτερικό βρίσκονταν ο ιδιοκτήτης και ένας εργαζόμενος.

Αμέσως μετά, μασκοφόροι δράστες εισήλθαν στον χώρο και έσπασαν τις προθήκες, αρπάζοντας μεγάλο αριθμό κοσμημάτων μέσα σε λίγα λεπτά.

Μετά την αρπαγή, οι ύποπτοι εγκατέλειψαν το όχημα που χρησιμοποίησαν και διέφυγαν με δύο αυτοκίνητα τύπου Dodge Charger. Ο υπάλληλος του καταστήματος κατάφερε να καταγράψει τις πινακίδες των οχημάτων διαφυγής, ενώ ο ιδιοκτήτης ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία.

«Ήταν η πιο τρομακτική στιγμή της ζωής μου», δήλωσε ο ιδιοκτήτης Ράμζι Ταμπέλο στην εφημερίδα Orange County Register.

Κατά την καταδίωξη που ακολούθησε, οι δράστες ενεπλάκησαν σε δύο διαφορετικά τροχαία ατυχήματα στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τη σύλληψη. Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν και τους 8 υπόπτους, οι οποίοι τέθηκαν υπό κράτηση.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι συλληφθέντες να εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες ληστείες στην ευρύτερη περιοχή της Καλιφόρνιας.

