Μια ομάδα περίπου 25 ατόμων λεηλάτησε κυριολεκτικά ένα κοσμηματοπωλείο στο Σαν Ραμόν της Καλιφόρνιας αυτή την εβδομάδα, κλέβοντας μέσα σε ελάχιστα λεπτά πανάκριβα μπιζού αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με τους αστυνομικούς στο τοπικό τμήμα του Σαν Ραμόν.

«Όταν μπήκαν μέσα, ουσιαστικά κατέλαβαν το κατάστημα», περιγράφει χαρακτηριστικά ο υπολοχαγός Mike Pistello του Αστυνομικού Τμήματος του San Ramon στο ABC: «Πήραν όλα τα κοσμήματα που ήταν διαθέσιμα». Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά ύποπτοι,, ενώ μέρος των κοσμημάτων έχει ανακτηθεί, σύμφωνα με τον ίδιο.

Μάσκες και όπλα, λοστοί και αξίνες στα χέρια

Η ομάδα, που λεηλάτησε το κοσμηματοπωλείο Heller Jewelers το απόγευμα της Δευτέρας, ήταν οπλισμένη με τουλάχιστον τρία όπλα. Στο βίντεο βλέπουμε ένα μικρό «στρατό» από άνδρες που φοράνε μάσκες, καθώς εισβάλλουν στο κατάστημα. Σπάνε βιτρίνες με λοστούς και αξίνες και αρπάζουν τα πάντα, χωρίς να συναντήσουν την παραμικρή αντίσταση.

Είναι η δεύτερη φορά σε δύο χρόνια που το ίδιο κοσμηματοπωλείο γίνεται στόχος ληστείας. Ομάδα επτά μασκοφόρων εισέβαλε με παρόμοιο τρόπο στο κατάστημα την ημέρα της γιορτής του Αγίου Πατρικίου το 2023 και έκλεψε κοσμήματα αξίας 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, ένα μέλος της ομάδας πυροβόλησε την πόρτα για να διαφύγουν τα μέλη της συμμορίας καθώς οι πόρτες ασφαλείας είχαν κλειδωθεί αυτόματα μετά την εισβολή στο κατάστημα. Αφού την παραβιάζουν με αυτό τον τρόπο, οι κλέφτες διακρίνονται στο βίντεο καθώς διαφεύγουν με έξι(!) αυτοκίνητα, τα οποία περίμεναν με ανοιχτές πόρτες στο πάργκινγ του εμπορικού κέντρου. Πολλά από αυτά ήταν κλεμμένα, σύμφωνα με την αστυνομία.