Μια 13χρονη μαθήτρια που φοιτούσε σε ειδικό σχολείο της Χαλκίδας, πέθανε μετά από γρίπη, σύμφωνα με το evima.gr .

Η ανήλικη μαθήτρια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και χρειάστηκε να νοσηλευτεί λόγω της γρίπης, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μαθήτρια του σχολείου μας. Μια φωτεινή ψυχή, μια γενναία μαχήτρια, που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια τις μάχες της ζωής. Η Κάτια είχε αυτή τη μαγική ουσία που όποιος συναναστρεφόταν μαζί της γέμιζε η καρδιά του αγάπη.

Ήταν τυχερή γιατί είχε δίπλα της μια οικογένεια που την αγαπούσε απεριόριστα, τη φρόντιζε και τη στήριζε σε κάθε της αγώνα. Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της και θα συνεχίσει να φωτίζει τις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Κάτια, θα σε θυμόμαστε πάντα».

Η απώλειά της είναι ένα σκληρό χτύπημα, μια υπενθύμιση της ευθραυστότητας της ζωής, αλλά και της δύναμης που μπορεί να κρύβει μια παιδική ψυχή. Η Κάτια μπορεί να έφυγε νωρίς, όμως το χαμόγελό της, η αγάπη της και το φως της θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στις μνήμες όλων όσοι τη γνώρισαν.

Καλό ταξίδι, μικρή Κάτια. Το φως σου δεν θα σβήσει ποτέ.»

(Με πληροφορίες από evima.gr)