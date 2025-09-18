Μέσα από στάβλο με αγελάδες διέφυγε ο 27χρονος Αλβανός που δραπέτευσε από τις φυλακές Κασσάνδρας κατά τη διάρκεια εργασιών, το πρωί της Πέμπτης, 18 Σεπτεμβρίου.

Ο 27χρονος είχε δώσει τον λόγο της τιμής του, -ως είθισται για τους κρατούμενους των φυλακών Κασσάνδρας-, καθώς δεσμεύονται πως θα κρατούνται στις συγκεκριμένες φυλακές για να προσφέρουν εργασίες και με την προϋπόθεση ότι δε θα δραπετεύσουν.

Advertisement

Advertisement

Ο συγκεκριμένος φαίνεται πως δεν κατάφερε να κρατήσει τον λόγο του και κατά τις 11 το πρωί, ενώ έκανε εργασίες στον μύλο με το αλεύρι, διέφυγε πίσω από τον στάβλο όπου βρίσκονται αγελάδες και κοπάδια και κατάφερε να βγει από την περίφραξη.

Από νωρίς, αστυνομικές δυνάμεις έχουν στήσει μπλόκα στην περιοχή, ελέγχοντας τα οχήματα.

Πηγή: thesspost.gr