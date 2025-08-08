Ο οδηγός της μοτοσικλέτας που τραυματίστηκε στο τροχαίο διακομίστηκε στο Αττικό Νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο πήγε 26χρονη την οποία την ώρα που απολάμβανε τον ήλιο στην παραλία του Ποσειδίου στη Χαλκιδική, την τραυμάτισε ομπρέλα θαλάσσης, που έφυγε από τη θέση της λόγω των δυνατών ανέμων.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι. Η 26χρονη τραυματίστηκε στο πόδι και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Υπενθυμίζεται πως ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί το απόγευμα της Παρασκευής 11 Ιουλίου, όταν ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την αποκόλληση ομπρέλας από παραλία της Δονούσας, η οποία τραυμάτισε σοβαρά μία λουόμενη στο πόδι.