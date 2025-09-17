Ο Ολυμπιακός έκανε πρεμιέρα στη League Phase του Champions League με ισοπαλία, μένοντας στο 0-0 απέναντι στην Πάφο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Παρότι η κυπριακή ομάδα αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 26ο λεπτό, οι “ερυθρόλευκοι” δεν κατάφεραν να διασπάσουν την άμυνα των αξιιομάχων φιλοξενούμενων και άφησαν δύο πολύτιμους βαθμούς στο Φάληρο.

Λίγο έλειψε να δούμε ένα απίστευτο αυτογκόλ στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Στο 10′ ο Τζάτζα βρήκε χώρο από τα δεξιά, έτρεξε, έφερε την μπάλα στο αριστερό και εκτέλεσε, όμως ο Πασχαλάκης ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε με ευκολία.

Advertisement

Advertisement

H Πάφος έμεινε με δέκα παίκτες στο 26′ όταν ένας πρώην ερυθρόλευκος ο Μπρούνο τιμωρήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Πιρόλα.

Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 48′. Οι ερυθρόλευκοι έφεραν την μπάλα από αριστερά στα δεξιά, ο Ροντινέι έβγαλε τη σέντρα και ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει άουτ.

Ο Ταρέμι, στην πρώτη του συμμετοχή στο Champions League με τον Ολυμπιακό αντίκρισε κόκκινη κάρτα. Η Πάφος έφυγε στην αντεπίθεση με τον Τζάτζα και ο Ιρανός τον ανέτρεψε έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού, ωστόσο μετά από εξέταση του VAR o διαιτητής Κόβακς άλλαξε την απόφασή του και έδωσε κίτρινη.

Στο 84′ επικίνδυνο σουτ του Μουζακίτη πέρασε κόρνερ. Σπουδαία ευκαιρία στο 90′. Ο Μουζακίτης έπαιξε κάθετα για τον Ορτέγκα που έκανε το γύρισμα, από αριστερά, ο Ταρέμι πλάσαρε, αλλά ο αρχηγός της Πάφου έπεσε με αυτοθυσία πάνω στην μπάλα, η οποία χτύπησε ξανά στον Ιρανό και έφυγε άουτ.

ΓΚΟΛ: – / –

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 20′ Γκαρθία, 36′ Πιρόλα, 70′ Ταρέμι / 15′ Μπρούνο, 88′ Λάνγκα

ΚΟΚΚΙΝΗ: – / 26′ Μπρούνο

ΔΟΚΑΡΙ: – / –

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Ρέτσος, Πιρόλα (75′ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Ροντινέι (61′ Κοστίνια), Γκαρθία (46′ Μουζακίτης), Έσε (75′ Πνευμονίδης), Τσικίνιο, Στρεφέτσα (46′ Ταρέμι), Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

ΠΑΦΟΣ (Χουάν Κάρλος Καρσέδο): Μιχαήλ, Γκόλνταρ, Νταβίντ Λουίζ (33′ Πηλέας), Λούκασεν, Μπρούνο, Ντράγκομιρ (86′ Άντερσον), Σούνγιτς, Πέπε, Κορέια (77′ Λάνγκα), Ντιμάτα (33′ Όρσιτς), Τζάτζα (77′ Σεμά).



