Επεισόδιο οικογενειακής βίας σημειώθηκε στα Χανιά, όπου ένας 61χρονος απείλησε την γυναίκα του με μαχαίρι. Οι Αρχές τον συνέλαβαν και τον οδηγούν στη φυλακή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το cretapost, το βράδυ της Τετάρτης (10/9), ο 61χρονος επέστρεψε σπίτι του και έπειτα από λίγα λεπτά απείλησε την 58χρονη σύζυγο του με μαχαίρι. Της το έβαλε στο λαιμό, προκαλώντας της αμυχές.

Τη στιγμή εκείνη, η γυναίκα μιλούσε στο τηλέφωνο με τον γιό τους, ο οποίος σπουδάζει σε άλλη πόλη. Ο νεαρός άκουσε τις φωνές της μητέρας του και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο και πέρασαν χειροπέδες στον 61χρονο.

Ο άνδρας οδηγήθηκε την Πέμπτη (11/9)στο αυτόφωρο, όπου και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 43 μηνών, δίχως αναστολή.

(με πληροφορίες από cretapost.gr)