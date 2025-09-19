Τον απόλυτο τρόμο έζησε μία γυναίκα οδηγός ταξί, η οποία έπεσε θύμα ληστείας και ιδιότυπης «κράτησής» της από τον δράστη, το μεσημέρι της Τετάρτης, 17 Σεπτεμβρίου, στα Χανιά.

Ο αλλοδαπός, μπήκε στο σταθμευμένο στο ΚΤΕΛ ταξί και ζήτησε από την οδηγό να τον μεταφέρει στις Βρύσες Αποκορώνου, προκειμένου όπως της είπε σε άπταιστα ελληνικά, να παραλάβει κάποια έγγραφα. Στη διάρκεια της διαδρομής ωστόσο την καθοδήγησε σε ερημική τοποθεσία και της ζήτησε χρήματα. Η γυναίκα αντέδρασε και άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

Advertisement

Advertisement

Ο δράστης την ακινητοποίησε και πάντα με την απειλή μαχαιριού την έδεσε πισθάγκωνα, την υποχρέωσε να καθίσει στο πίσω κάθισμα και αφού έψαξε και πήρε ότι χρήματα υπήρχαν στο αμάξι, οδήγησε ο ίδιος το ταξί πίσω στα Χανιά και, συγκεκριμένα στην περιοχή του Κουμπέ, όπου εγκατέλειψε το όχημα με το ακινητοποιημένο θύμα του και εξαφανίστηκε. Μετά από μεγάλη προσπάθεια η οδηγός κατάφερε να λύσει από τα σχοινιά τα πόδια και κάλεσε σε βοήθεια. Περαστικοί που είδαν την γυναίκα, την ελευθέρωσε και ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές, οι οποίες έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.