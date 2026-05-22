Μια σοβαρή υπόθεση εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αστυνομικές αρχές των Χανίων και αφορά στις συνθήκες ιδιαίτερα σοβαρού τραυματισμού ενός 3χρονου κοριτσιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, το μικρό παιδί με τραύματα, διεκομίσθη το βράδυ της Πέμπτης 21 Μαίου, από την μητέρα του, στο Νοσοκομείο Χανίων.

Οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μώλωπες σε σημεία του σώματός του και άμεσα έγιναν οι ενδεικνυόμενες ιατρικές πράξεις από παιδοχειρουργό με αποτέλεσμα να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Όμως κρίθηκε αναγκαίο να διακομισθεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε τόσο βαριά το 3χρονο κοριτσάκι ερευνούν οι αστυνομικές αρχές και μέχρι να ξεκαθαριστεί το τοπίο, η μητέρα βρίσκεται υπό κράτηση.