Συνεχίζουν και σήμερα Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου, για τρίτη ημέρα, την απεργίαοι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση του ΣΑΤΑ.

Οι αυτοκινητιστές έχουν δώσει ραντεβού στις 10 το πρωί στα γραφεία του συνδικάτου, με σκοπό να πραγματοποιήσουν πορεία, χωρίς τα αυτοκίνητα, προς τη Βουλή, προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων και να τους επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Advertisement

Advertisement

Οι οδηγοί ταξί ταξί αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης και ζητούν την άμεση απόσυρση της ρύθμισης, καθώς και ένα ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο για την εφαρμογή της.

Λυμπερόπουλος σε κατά μέτωπον επίθεση εναντίον Κυρανάκη

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ αναφέρει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανήρτησε στο Facebook: «Δεν ξαναπαντάω σε προσωπικό επίπεδο του κυρίου Κυρανάκη. Εγώ τον σέβομαι. Αυτός μπορεί να μη με σέβεται. Εμένα με σέβεται η κοινωνία. Δεν τον σέβονται οι ταξιτζήδες πλέον και δεν τον σέβονται και ένα πλήθος άλλοι στην κοινωνία με αυτά που λέει και κάνει. Δεν έχει καμία σχέση με το ταξί. Δεν μπορεί να μας υπερασπίσει πλέον το δίκιο μας. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω. Εδώ που έφτασες τον κλάδο, κύριε Κυρανάκη, είναι θέμα υπαρξιακό. Ή ο κλάδος δίνει και τη ζωή του ή κερδίζουν οι νταβατζήδες. Και τους νταβατζήδες εσύ τους προωθείς. Τους προωθείς με κάθε μέσο να διαλύσεις τον κλάδο. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, δεν θα έχεις να συζητάς με οποιονδήποτε. Θα συζητάς με την Ομοσπονδία, με το ΣΑΤΑ, με τη Θεσσαλονίκη, με όλη την Ελλάδα που έχει την ίδια φωνή. Αποτύχατε, κύριε Κυρανάκη. Εύχομαι το καταλάβει ο πρωθυπουργός και να σας αλλάξει άμεσα. Για το καλό του ίδιου και της κυβέρνησης. Δεν φτάνε οι κυβερνήσεις, εσείς φταίτε. Αν δεν το καταλάβει, σημαίνει ότι είστε συνένοχοι όλοι. Με πλήρη εκτίμηση προς όλους και στον Πρωθυπουργό, αλλάξτε τον γρήγορα ή επιβάλλετε του να λειτουργήσει με δημοκρατική λειτουργία και όχι με προσωπικές εμπάθειες. Πάμε παρακάτω, συνάδελφοι.