Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε ανοιχτά για τον Σάκη Τανιμανίδη και τον τρόπο που εκείνος έχει αγκαλιάσει τον ρόλο του πατέρα, αποκαλύπτοντας πως από την αρχή της σχέσης τους είχε τη βεβαιότητα ότι θα εξελισσόταν σε έναν άνθρωπο αφοσιωμένο στην οικογένεια.

Όπως εξήγησε, ο Σάκης ήταν εκείνος που ήδη από τα πρώτα βήματα της κοινής τους ζωής επιθυμούσε να αποκτήσουν παιδιά, ενώ η ίδια τότε πίστευε ότι ήθελε περισσότερο χρόνο.

Φιλοξενούμενη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, δήλωσε:

«Ένιωθα ότι ο Σάκης θα γίνει καλός μπαμπάς… Μετά δυσκολευτήκαμε, μας πήρε πολλά χρόνια, αλλά, ήξερα πάντα ότι είναι γεννημένος για οικογένεια και για παιδιά, είναι φανταστικός».

Παράλληλα, περιέγραψε πώς το ζευγάρι αντιμετώπισε την καθημερινότητα όταν ήρθαν στη ζωή οι κόρες τους, τονίζοντας ότι τα παιδιά μπορούν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο μια σχέση που έχει γερή βάση.

«Θεωρώ ότι αν το ζευγάρι και στη δική μας περίπτωση έχει καλές βάσεις και νιώθει δεμένο και είναι ομάδα, όταν έρθουν τα παιδιά, αυτό πολλαπλασιάζεται… τον πρώτο χρόνο της ζωής των παιδιών είχαμε και οι δύο στο μυαλό μας πώς θα επιβιώσουμε… Έλεγα, την πρώτη μέρα που γυρίσαμε “Θεέ μου, τι θα κάνω; Πώς θα ζήσουν τα παιδιά”».

Η Χριστίνα Μπόμπα εξήγησε ότι η σχέση της με τον Σάκη άλλαξε προς το καλύτερο, καθώς τον βλέπει πλέον και μέσα από τον ρόλο του πατέρα, κάτι που της δημιουργεί ακόμα πιο έντονα συναισθήματα:

«Νομίζω ότι δυναμώνει τελικά η σχέση… τον βλέπεις και ως πατέρα των παιδιών σου… πολλές φορές έχει τύχει να τον χαζεύω με τα παιδιά και να τον ερωτεύομαι ξανά».