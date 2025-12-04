Η επέλαση της κακοκαιρίας Byron έχει ήδη ξεκινήσει και τις τελευταίες ώρες οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει για τη σφοδρότητά της με ισχυρές καταιγίδες και βροχοθύελλες. Ήδη η Κρήτη «χτυπήθηκε» και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ έχουν σημειωθεί αρκετές ζημιές και προβλήματα. Μήνυμα του 112 εστάλη στη Μάνη και την ίδια ώρα, στη Ζάκυνθο η έντονη βροχόπτωση οδήγησε τις Αρχές να κάνουν έκκληση για να παραμείνουν στα σπίτια τους οι κάτοικοι.

Το μεσημέρι της Πέμπτης έχει τεθεί σε απαγόρευση κυκλοφορίας ο οδικός άξονας Σπάρτης – Γυθείου, εξαιτίας των πολλών πλημμυρισμένων σημείων που έχουν εντοπιστεί κατά μήκος του δρόμου, σύμφωνα με το Forecast Weather.

Σύμφωνα με το githio-ckick, αποκλεισμένα είναι τα χωριά Πλάτανος και Καρβελάς.

Κλειστή είναι και η επαρχιακή οδός από τη Μέλισσα προς την Ι.Μ. Παναγίας Γιάτρισσας.

Στην Κρήτη, το Ηράκλειο βρίσκεται στο επίκεντρο των καταστροφών από την κακοκαιρία. Χαρακτηριστικό περιστατικό αποτελεί η καθίζηση του οδοστρώματος στην οδό Φωτάκη, κάθετη της λεωφόρου Δημοκρατίας, όπου σταθμευμένο αυτοκίνητο κατέληξε μέσα στο σκαμμένο οικόπεδο που βρίσκεται δίπλα στο δρόμο.

Αρχικά, σύμφωνα με το creta24, το όχημα «βούλιαξε» στη λακκούβα που δημιουργήθηκε, όμως στη συνέχεια το έδαφος υποχώρησε πλήρως και η περίφραξη από λαμαρίνες κατέρρευσε.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Λίνδο της Ρόδου, όπου καταγράφονται πλημμύρες.

Προβλήματα από την κακοκαιρία στη Ζάκυνθο

Προβλήματα έχει προκαλέσει στις Αλυκές η έντονη βροχόπτωση που πέφτει από νωρίς το πρωί στη Ζάκυνθο, καθώς οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και οι αρχές συστήνουν οι πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη. Μάλιστα τις επόμενες ώρες αναμένεται η ένταση της βροχής να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα προκαλώντας ακόμα περισσότερα προβλήματα.

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στην Ανατολική Μάνη

Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για έντονες βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις εστάλη στους κατοίκους της Ανατολικής Μάνης το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12).

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες» σημειώνεται στο μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ανατολικής_Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



December 4, 2025

Κλειστά σχολεία στην Αττική

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron. Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.

Η απόφαση αυτή ελήφθη πρωτίστως για την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας – τόσο των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού – αποτρέποντας τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία.

Επιπλέον, συνεκτιμήθηκε ότι πολλοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ενδέχεται να χρειαστεί να διασχίσουν περιοχές της Αττικής όπου τα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας παραμένουν έντονα.

Κακοκαιρία Byron: Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα Πέμπτη και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας. Οι βροχές εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Για σήμερα, Πέμπτη κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

στις Κυκλάδες

στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

