Την πλήρη ικανοποίηση του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιού του αναμένεται να ανακοινώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της ημέρας η Δικαιοσύνη.

Ο Π.Ρούτσι έχει ζητήσει την εκταφή της σορού του εκλιπόντα Ντενίς για να πραγματοποιηθούν εξετάσεις DNA αλλά και τοξικολογικές προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια θανάτου του παιδιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας αναμένεται να δώσει άδεια για τη διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων, πέραν της ταυτοποίησης μέσω DNA που είχε ήδη εγκριθεί.

Το αίτημα Ρούτσι ανοίγει τον δρόμο

Το αίτημα δεν αφορά μόνο τον κ. Ρούτσι αλλά και άλλους συγγενείς, οι οποίοι ζητούν εκταφή και περαιτέρω διερεύνηση, επιμένοντας ότι θέλουν απαντήσεις για τις πραγματικές αιτίες θανάτου των δικών τους ανθρώπων.

Σε περίπτωση που εκδοθεί η σχετική απόφαση, οι εξετάσεις θα γίνουν από πραγματογνώμονες που περιλαμβάνονται στον επίσημο κατάλογο της Δικαιοσύνης, όπως προβλέπει ο νόμος.

Παράλληλα, οι οικογένειες θα έχουν το δικαίωμα να ορίσουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους.

Δικαστικές πηγές διευκρινίζουν ότι η διαδικασία αυτή δεν σημαίνει επανεκκίνηση της κύριας ανάκρισης για την υπόθεση των Τεμπών. Η νέα δικογραφία που θα σχηματιστεί με βάση τις εκταφές και τις εξετάσεις θα είναι χωριστή και τα πορίσματα θα προσκομιστούν στο δικαστήριο όταν ξεκινήσει η δίκη.

Ωστόσο, εάν προκύψουν ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως ιατροδικαστές ή άλλους εμπλεκόμενους, τότε η δεύτερη δικογραφία θα ακολουθήσει ξεχωριστή δικαστική πορεία.