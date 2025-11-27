Η δίκη για τον θάνατο 19χρονου σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024 συνεχίστηκε την Πέμπτη (27/11) στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών. Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η μητέρα του νεαρού η οποία με λιγμούς περιέγραψε τα όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια της εκείνη την ημέρα.

Η μάρτυρας, ανεβαίνοντας πρώτη στο βήμα, περιέγραψε συναισθηματικά φορτισμένη το τελευταίο βράδυ του μεγάλου της γιου, σημειώνοντας πως η ίδια και τα τρία παιδιά της έκαναν βόλτα στο Πευκοχώρι, όπου και παραθέριζαν εκείνες τις ημέρες.

«Τα παιχνίδι crazy dance κέντρισε το ενδιαφέρον των δύο μεγαλύτερων παιδιών μου. Εγώ τους είπα να πάμε στα συγκρουόμενα για να μπούμε όλοι μαζί, αλλά εκείνοι ήθελαν σε αυτό. Εγώ και ο μικρός τους περιμέναμε», ανέφερε στην αρχή της κατάθεσής της σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr.

Η μητέρα του 19χρονου τόνισε ότι της έκανε εντύπωση το γεγονός ότι πλήρωσε 10 ευρώ στον χειριστή, χωρίς να της δώσει κάποια μάρκα ή απόδειξη, αλλά κυρίως ότι δεν αντιλήφθηκε να κάνει κάτι για την ασφάλεια των παιδιών όταν ανέβηκαν.

«Είχε μερικά ακόμα παιδιά, αλλά δεν ήταν γεμάτο. Ξεκίνησε αρκετά σιγά, γελούσαν τα παιδιά και τον Γιάννη τον έβλεπα πιο καλά γιατί ήταν πιο ψηλός. Ξαφνικά, πήγαινε τόσο γρήγορα που δεν διέκρινα πια τα παιδιά. Δεν έχω δει ξανά τέτοια ταχύτητα», ανέφερε.

«Έκανα νόημα στον χειριστή να κόψει ταχύτητα και αυτός, ειρωνικά θα έλεγα, απάντησε “άστο”. Με άκουγε και ο κόσμος και φώναζαν και άλλοι να μειώσει την ταχύτητα. Σε κάποια στιγμή πανικοβλήθηκα γιατί άκουγα “κρα κρα κρα” σαν να σπάει», είπε στην κατάθεσή της.

«Μετά απόλυτο σκοτάδι. Έπεσε το ρεύμα και εγώ προσπαθούσα να δω τα παιδιά. Είδα μόνο τον μεσαίο μου γιο όταν προσπαθούσε να βγει από το παιχνίδι. Πήγα προς τα εκεί και είδα τον Γιάννη κάτω», σημείωσε με τρεμάμενη φωνή.

Η μάρτυρας συμπλήρωσε πως διαπίστωσε ότι δεν ήταν κανένας στο σημείο μετά το σπάσιμο του παιχνιδιού. «Εξαφανίστηκαν όλοι, ακόμα και ο χειριστής. Όταν πήραν το παιδί μου με το ασθενοφόρο, μόνο ένας κύριος προσφέρθηκε να με βοηθήσει. Κανένας από τους κατηγορούμενους δεν επικοινώνησε μαζί μας», σημείωσε.

Αναφερόμενη στον χειριστή, είπε πως ο μεσαίος της γιος της μετέφερε αργότερα πως είπε “τα μαγκάκια θα τα κάνω να μην σηκώσουν κεφάλι” εννοώντας την ταχύτητα που έδωσε στο παιχνίδι.

«Παράτησε τα πάντα και έφυγε, το μηχάνημα γυρνούσε ακόμα, με μικρότερη ταχύτητα ενώ κόπηκε το ρεύμα και αυτός ήταν άφαντος», είπε.

Η δίκη ξεκίνησε την προηγούμενη Πέμπτη αλλά διακόπηκε αμέσως, καθώς ένας εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων ενημέρωσε το δικαστήριο ότι δεν έχει συνήγορο υπεράσπισης και έτσι το δικαστήριο διόρισε κάποιον και του έδωσε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη δικογραφία.

«Προσπάθησε να κρατηθεί από την μπλούζα και το τσαντάκι μου αλλά κόπηκαν»

Συγκλόνισε με την κατάθεσή του και ο αδελφός του θύματος. Ο 17χρονος σήμερα, ο οποίος καθόταν δίπλα στον 19χρονο Γιάννη, στο φονικό παιχνίδι «crazy dance» εκείνη τη νύχτα του Αυγούστου, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ακούω το πρώτο κρακ και του λέω Γιάννη, σπάει το κάθισμα. Άκουσα αμέσως το δεύτερο κρακ και ο Γιάννης έφυγε προς τα πίσω. Κρατήθηκε, προσπάθησε… να κρατηθεί από την μπλούζα και το τσαντάκι μου, αλλά κόπηκαν», συμπληρώνοντας ότι πήγε αμέσως να δει, τον αδελφό του, που ήταν διαλυμένος.

Αναφέρθηκε στα μέτρα ασφαλείας και είπε ότι δεν τους προστάτευε τίποτα. «Ακόμη και οι ζώνες αυτοκινήτου που υπήρχαν, έδεναν το σίδερο που βρισκόταν μπροστά μας, αλλά εμείς φύγαμε από την πίσω πλευρά του μηχανήματος», όπως εξήγησε,

Οι κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο κάθονται τέσσερα πρόσωπα: ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού «Crazy Dance» και ο μηχανολόγος–μηχανικός που είχε εκδώσει τα πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος.

Οι τρεις πρώτοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού ή με απλή συνέργεια. Ο μηχανολόγος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απλής συνέργειας στην ανθρωποκτονία.

Οι τέσσερις παραπέμφθηκαν σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πολυγύρου. Μετά τις απολογίες τους, τον Δεκέμβριο του 2024, είχε αποφασιστεί η προφυλάκιση του ιδιοκτήτη, ενώ οι υπόλοιποι τρεις είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Το Συμβούλιο δεν έκανε δεκτή την πρόταση της αντεισαγγελέως για μετατροπή των κατηγοριών σε θανατηφόρα έκθεση και συνέργεια σε αυτήν, επιμένοντας στη βαρύτερη ποινική αξιολόγηση των γεγονότων. Με το ίδιο βούλευμα διατηρήθηκαν τόσο η προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη όσο και οι περιοριστικοί όροι για τους άλλους τρεις.

