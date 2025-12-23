Με το πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών του Κώστα Ανεστίδη από τη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου, το απόγευμα εισέρχεται σε νέα φάση η υπόθεση που αφορά τον αγροτοσυνδικαλιστή και την εισαγγελική διερεύνηση για δηλώσεις αγροτεμαχίων και αιτήσεις επιδότησης. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε το πρωί της Τρίτης ο δικηγόρος του, την ώρα που –όπως ανέφερε– ο εντολέας του προσπαθεί να ενημερωθεί επισήμως για τους λόγους της δέσμευσης.

Ο δικηγόρος του, Δημήτρης Τσικρίκας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο εντολέας μου από την Κυριακή έλαβε γνώση μέσω των δημοσιευμάτων ότι υπάρχει κάτι εις βάρος του. Μέχρι εχθές και το απόγευμα έκανε τις τραπεζικές του συναλλαγές κανονικά. Από εχθές το απόγευμα, από το βράδυ και μετά, οι λογαριασμοί του έχουν δεσμευτεί».

Όπως τόνισε, ούτε ο ίδιος ούτε ο πελάτης του έχουν επίσημη ενημέρωση για το σκεπτικό της απόφασης: «Δεν έχουμε γνώση για ποιο λόγο. Ό,τι ξέρει ο κύριος Ανεστίδης, ό,τι ξέρω εγώ είναι μέσω των δημοσιευμάτων». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «αυτή τη στιγμή ο κύριος Ανεστίδης είναι στην τράπεζα και προσπαθεί να μάθει για ποιο λόγο έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί του».