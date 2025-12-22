Με επείγουσα διάταξη του εποπτεύοντος εισαγγελέα του ελληνικού FBI δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία, τα ακίνητα και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, στο πλαίσιο έρευνας για το αδίκημα της διακεκριμένης απάτης που αφορά επιχορηγήσεις.

Ο ίδιος μέχρι και σήμερα (22/12) το πρωί δήλωνε ότι δεν ισχύει τίποτα από όσα λέγονται για εκείνον και ότι «τον ξέρουν όλοι σαν κάλπικη δεκάρα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα, φαίνεται να υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις παράστασης ψευδών στοιχείων σχετικά με αγροτικές επιδοτήσεις. Η έρευνα διεξήχθη κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και αφορά επιχορηγήσεις που καταβλήθηκαν την περίοδο 2019–2024. Όπως διαπιστώθηκε, ο κ. Ανεστίδης φέρεται να έχει λάβει συνολικό ποσό άνω των 122.000 ευρώ.

Παράλληλα, για τον ίδιο αλλά και για ακόμη δύο αγρότες προέκυψε ότι είχαν δηλώσει ψευδώς αγροτεμάχια προς καλλιέργεια με σκοπό τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε αναντιστοιχία μεταξύ του δηλωθέντος ιδιοκτησιακού καθεστώτος στις εκθέσεις που είχαν υποβληθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και της πραγματικής κατάστασης.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, ο εισαγγελέας εξέδωσε «εξαιρετικά επείγουσα» διάταξη δέσμευσης κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων, χρηματοπιστωτικών προϊόντων και ακινήτων.

Μπλόκο αγροτών και κτηνοτρόφων στον Προμαχώνα Σερρών, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)

Η διάταξη εκδόθηκε το Σάββατο και κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στα κτηματολογικά γραφεία της χώρας, με αποτέλεσμα το «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σε δημόσιες δηλώσεις του, ο κ. Ανεστίδης, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στις αγροτικές κινητοποιήσεις, υποστήριζε ότι δεν έχει δεσμευτεί κανένας λογαριασμός του, παρουσιάζοντας μάλιστα εκτυπώσεις πρόσφατων συναλλαγών.