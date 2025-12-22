Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο αγροτοσυνδικαλιστής της Βόρειας Ελλάδας, Κώστας Ανεστίδης, μετά την εισαγγελική έρευνα που έχει ξεκινήσει σε βάρος του, σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις δηλώσεις αγροτεμαχίων του για την περίοδο 2019 – 2024.

Ο κ. Ανεστίδης, γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο μπλόκο των Μαλγάρων, μίλησε για ανώνυμη καταγγελία εις βάρος του καθώς και για επικοινωνία δημοσιογράφων με την κυβέρνηση.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει γιατι άλλωστε «τον ξέρει το χωριό του σαν κάλπικη δεκάρα» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Η προκαταρκτική εξέταση αφορά 16 αγροτεμάχια, για τα οποία φέρονται να έχουν εντοπιστεί αναντιστοιχίες μεταξύ κτηματογράφησης και δηλωθείσας ιδιοκτησίας για την πενταετία 2019 έως 2024.

Ο ίδιος σε σημερινές δηλώσεις του είπε «δεν είναι 16, είναι 17 τα αγροτεμάχια που δηλώνω και είναι ιδιόκτητα. Την τελευταία δεκαετία, είναι σταθερά τα χωράφια που σπέρνω, γιατι κάνω κι άλλη δήλωση, στη γυναίκα μου και στην αδερφή μου».

«Ήρθαν από όλα τα μπλόκα να μου συμπαρασταθούν, από τη Νίκαια, την Καρδίτσα» συμπλήρωσε ο ίδιος.