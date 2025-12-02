Το Β’ Αυτόφωρο Δικαστήριο της Αθήνας έκρινε σήμερα ένοχη τη Δήμητρα Ματσούκα για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή, της κυκλοφορίας οχήματος με αφαιρεμένες πινακίδες, καθώς και της οδήγησης ενώ της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα. Στην ηθοποιό επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή. Το δικαστήριο της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, το οποίο ζήτησε ο συνήγορός της, Αλέξης Στεφανάκης.

Η ηθοποιός δεν παρέστη στο δικαστήριο, όπως δικαιούται από τον νόμο, και εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της.

Με την απόφασή του, το δικαστήριο ακολούθησε την πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος είχε εισηγηθεί την ενοχή της για όλες τις κατηγορίες, επισημαίνοντας ότι οδηγούσε υπό την επήρεια «ήπιας μέθης».

Ο εισαγγελέας πρόσθεσε επίσης ότι, πέρα από τη χαμηλή μέθη, η οδηγός είχε υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 40 χιλιόμετρα.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος της Ματσούκα τόνισε πως όλες οι παραβάσεις ήταν διοικητικές και έχουν ήδη τακτοποιηθεί, ενώ σημείωσε ότι η πελάτισσά του δεν έχει εμπλακεί σε επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως κόντρες ή περιστατικά που να θέτουν σε κίνδυνο άλλους. Ζήτησε επίσης να μη θεωρηθεί ότι οδηγούσε χωρίς άδεια, καθώς το δίπλωμα βρισκόταν στην Τροχαία, ενώ η εντολέας του είχε ήδη πληρώσει το σχετικό πρόστιμο και επρόκειτο να το παραλάβει ξανά.