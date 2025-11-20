Η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (19/11) στη Βουλιαγμένη, καθώς οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το πρωί της Πέμπτης η Δ.Ματσούκα έκανε την πρώτη της δήλωση για το περιστατικό, δίνοντας την δική της εκδοχή στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η γνωστή ηθοποιός, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν συνεργάσιμη στάση, χωρίς να διάθεση αντίδρασης, και εμφανίζεται να μιλούσε ήρεμα στους αστυνομικούς, δίνοντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις για την κατάσταση του οχήματός της.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, η Δήμητρα Ματσούκα φέρεται να είπε: «Μου πήραν τις πινακίδες στο Κολωνάκι».

Η ηθοποιός αναφερόταν στο περιστατικό όπου η Τροχαία είχε αφαιρέσει τις πινακίδες λίγες ημέρες πριν, στις 16 Νοεμβρίου. Αντίστοιχα, το δίπλωμα οδήγησης είχε αφαιρεθεί νωρίτερα, στις 10 Οκτωβρίου, γεγονός που επίσης προέκυψε από τον έλεγχο.

Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης

Σύμφωνα με πληροφορίες ραντάρ της τροχαίας κατέγραψε το αυτοκίνητό της ηθοποιού να κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη του ορίου και λίγα μέτρα πιο κάτω οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα.

Τότε διαπίστωσαν πως η γνωστή ηθοποιός όχι μόνο έτρεχε, αλλά οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς της είχε αφαιρεθεί για άλλη τροχονομική παράβαση τον Οκτώβριο.

Οταν μάλιστα την υπέβαλαν σε αλκομετρηση, το μηχάνημα έδειξε 0,38 ενώ το όριο είναι το 0,24. Η ηθοποιός θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.