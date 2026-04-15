Η εμπειρία πληρώματος τής Άμεσης Δράσης είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός επικίνδυνου κακοποιού, ο οποίος διώκεται με Ερυθρά Αγγελία για ανθρωποκτονία στην Τουρκία.

Το απόγευμα της Τρίτης 14 Απριλίου, περιπολώντας οι αστυνομικοί είδαν στην περιοχή της Ραφήνας να περπατά ένας άνδρας. Παρατήρησαν ότι στη θέα του περιπολικού έδειξε ανήσυχος και αποφάσισαν να τον ελέγξουν. Ο άνδρας δήλωσε υπήκοος Τουρκίας και τους έδειξε μία κάρτα ασύλου. Γνωρίζοντας, όμως, ότι πολλοί κακοποιοί από τη γειτονική χώρα έχουν βρει καταφύγιο στη χώρα μας, αλλά και ότι η ΕΛ.ΑΣ προσπαθεί να χαρτογραφήσει όλους τους υπήκοους Τουρκίας, προχώρησαν στην προσαγωγή του στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Ύστερα από τον έλεγχο, προέκυψε ότι πρόκειται για έναν 26χρονο, ο οποίος είναι μέλος τουρκικής μαφιόζικης συμμορίας και είχε πλαστή κάρτα ασύλου με αναγραμματισμό στα στοιχεία του, για να μην ταυτοποιείται εύκολα.

Ο 26χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία στη γενέτειρά του, ενώ εξετάζεται εάν συνεχίζει να δραστηριοποιείται και στη χώρα μας ή απλά ήρθε για να κρυφτεί από τους αντιπάλους του.