Στη σύλληψη της Δήμητρας Ματσούκα προχώρησαν τα ξημερώματα τής Πέμπτης τα στελέχη της Τροχαίας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ραντάρ της τροχαίας κατέγραψε το αυτοκίνητό της ηθοποιού να κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη του ορίου και λίγα μέτρα πιο κάτω οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα. Τότε διαπίστωσαν πως η γνωστή ηθοποιός όχι μόνο έτρεχε, αλλά οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς της είχε αφαιρεθεί για άλλη τροχονομική παράβαση τον Οκτώβριο.

Οταν μάλιστα την υπέβαλαν σε αλκομετρηση, το μηχάνημα έδειξε 0,38 ενώ το όριο είναι το 0,24.

Η ηθοποιός θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.