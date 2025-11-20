Αναβολή για τις 2 Δεκεμβρίου έλαβε η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα προκειμένου να προσκομιστούν τα αποδεικτικά ότι έχει πληρώσει τις κλήσεις.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα, ασκήθηκε από τον εισαγγελέα στην Δήμητρα Ματσούκα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο ύψος της οδού Δανάης η ηθοποιός οδηγούσε με 97 χλμ/ώρα, ενώ το όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 50 χλμ/ώρα. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν είχε μαζί της δίπλωμα οδήγησης, το οποίο της είχε αφαιρεθεί στις 10 Οκτωβρίου, ενώ το όχημα δεν έφερε πινακίδες, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί στις 16 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.