Μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες κατάφεραν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να ταυτοποιήσουν τους τέσσερις εμπλεκόμενους στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα και να τους περάσουν χειροπέδες.

Αν και οι εκτελεστές του 42χρονου είχαν πυρπολήσει το όχημα, που είχαν χρησιμοποιήσει για να προσεγγίσουν τον στόχο τους, όπως ένα καλάσνικοφ και ένα πιστόλι, για να μην αφήσουν πίσω τους ενοχοποιητικά στοιχεία, οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών πολύ γρήγορα έπεσαν επάνω σε δεδομένα, τα οποία είχαν συλλέξει για μία απόπειρα δολοφονίας τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο Παγκράτι, με κοινούς δράστες.

Τα ξημερώματα της 22ας Σεπτεμβρίου δέχθηκε δολοφονική επίθεση έξω από το σπίτι του στο Παγκράτι ένας 34χρονος, ο οποίος -όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές- από απλός χούλιγκαν επιχείρησε να μπει στην αποκαλούμενη Greek Mafia και για αυτό μπήκε στο στόχαστρο των κακοποιών.

Και εκείνη την υπόθεση είχαν αναλάβει οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, που είδαν ότι τα δύο περιστατικά έχουν κοινά πρόσωπα και για αυτό άλλωστε στη δικογραφία, που σχηματίζουν σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων, συμπεριλαμβάνεται και η απόπειρα τού Σεπτεμβρίου.

Ο 37χρονος

Οι αστυνομικοί αποδίδουν σημαντικό ρόλο σε έναν άνδρα, 37 ετών, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε τον Γιάννη Λάλα στον Επτάλοφο το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου, αλλά και να είχε τον αρχηγικό ρόλο μεταξύ των τεσσάρων.

Το 2012 είχε συλληφθεί για ληστείες τραπεζών και διαρρήξεις ΑΤΜ με τη μέθοδο της έκρηξης, ενώ φέρεται να είχε εμπλακεί και στην απαγωγή του επιχειρηματία, Γιώργου Κυπαρίσση, το 2021, τον οποίο απελευθέρωσαν ύστερα από 66 ημέρες και αφού έλαβαν ως λύτρα οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ.