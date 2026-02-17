Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η νεκροτομή στη σορό του Έλληνα ισοβίτη Α.Π., ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς μέσα σε χώρο του σωφρονιστικού καταστήματος Δομοκού.

Δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας φέρεται να είναι άλλος βαρυποινίτης, υπήκοος Βουλγαρίας, γνωστός με το ψευδώνυμο «Rasvan».

Σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις, τόσο ο δράστης όσο και ο αρχιφύλακας υποστηρίζουν ότι το θύμα σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πάλης. Ο Βούλγαρος φέρεται να προσπάθησε να αποτρέψει επίθεση σε βάρος του αρχιφύλακα.

Η υπόθεση διερευνάται από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο ανέμενε το πόρισμα της Ιατροδικαστικής για να ξεκαθαριστούν κρίσιμα σημεία σχετικά με τη συμπλοκή.

Ο ιατροδικαστής Χριστόφορος Τσαλικίδης κατέγραψε δύο τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι του θύματος. Η μία βολίδα καρφώθηκε σε κόκκαλο του κρανίου, ενώ η δεύτερη ήταν διαμπερές τραύμα. Και οι δύο βολές πραγματοποιήθηκαν από μικρή απόσταση. Στο υπόλοιπο σώμα δεν εντοπίστηκαν κακώσεις ή προηγούμενα τραύματα που να υποδηλώνουν βία.

Σωφρονιστικοί υπάλληλοι ανέφεραν ότι ο θάνατος του πρώην αστυνομικού ήταν ακαριαίος. Στη φυλακή έσπευσαν άμεσα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, που συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με την κατάθεση του αρχιφύλακα, η οποία συμφωνεί με αυτή του δράστη, το θύμα είχε στην κατοχή του ένα περίστροφο μάρκας Colt και εισέβαλε στο αρχιφυλακείο με σκοπό να τον σκοτώσει. Ο Βούλγαρος βαρυποινίτης φέρεται να έτρεξε, να μπήκε μπροστά, να πάλεψε με τον Έλληνα ισοβίτη και να τον πυροβόλησε δύο φορές.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όμως με προσοχή το περιστατικό, καθώς οι καταθέσεις δεν φαίνεται να αποτυπώνουν πλήρως τα γεγονότα. Το σημείο όπου συνέβη η συμπλοκή δεν καλύπτεται από κάμερα ασφαλείας, ωστόσο λίγα λεπτά πριν, κάμερα των φυλακών κατέγραψε δράστη και θύμα να περπατούν δίπλα-δίπλα, κατευθυνόμενοι προς το αρχιφυλακείο.

Η περίπτωση του αρχιφύλακα βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς ερευνάται η χορήγηση άδειας σε Αλβανό βαρυποινίτη χωρίς να τη δικαιούται, γεγονός που προκάλεσε προβλήματα στη διαχείριση κρατουμένων.

Προς το παρόν, οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η δολοφονία να ήταν συμβόλαιο θανάτου, χωρίς όμως να έχουν προκύψει μέχρι στιγμής στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν.