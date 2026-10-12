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Κάτω από τα 1.000 άτομα περιορίστηκε για πρώτη φορά ο αριθμός των παιδιών που διαβιούν στις Μονάδες Παιδικής Προστασίας, καταγράφοντας ιστορική αλλαγή στην πολιτική αποϊδρυματοποίησης της χώρας. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ το 2020 η πρώτη πλήρης καταγραφή αποτύπωνε 2.200 παιδιά σε δομές, σήμερα ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί στα 965, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

Ενίσχυση της αναδοχής και της τεκνοθεσίας

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε ότι ο σταθερός στόχος της πολιτείας είναι τα παιδιά να μεγαλώνουν σε οικογένειες και όχι σε ιδρύματα. Η επιτάχυνση των διαδικασιών, η θεσμοθέτηση της επείγουσας και της επαγγελματικής αναδοχής για παιδιά με αναπηρία, καθώς και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση νέων αναδόχων γονέων.

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Νέες δομές ημιαυτόνομης διαβίωσης

Παράλληλα, για τους μεγαλύτερους εφήβους και νέους, 168 άτομα φιλοξενούνται ήδη σε 57 διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης, αποκτώντας δεξιότητες για την ομαλή μετάβασή τους στην ανεξάρτητη ζωή. Η παρακολούθηση των περιπτώσεων ενισχύεται ψηφιακά μέσω του συστήματος «Anynet», ενώ η γραμμή 1107 και το Εθνικό Σύστημα Αναφορών Κακοποίησης εξασφαλίζουν την άμεση παρέμβαση της πολιτείας όταν ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο.