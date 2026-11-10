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Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εξασφαλίζει 15.806 καθημερινά ζεστά γεύματα σε μαθητές, προσφέροντας παράλληλα σημαντική οικονομική ανακούφιση στις οικογένειές τους.

Για την υλοποίηση της επέκτασης διατίθενται επιπλέον πόροι ύψους 7,3 εκατομμυρίων ευρώ, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων σχολικών μονάδων σε 2.107.

Το πρόγραμμα καλύπτει πλέον ειδικά δημοτικά σχολεία και σχολικές μονάδες σε απομακρυσμένες περιοχές, ενισχύοντας τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες και την κοινωνικοποίηση των μαθητών.

Η διαχείριση της δαπάνης και ο έλεγχος της ποιότητας των γευμάτων πραγματοποιούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

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Περισσότερα σχολικά γεύματα σε ακόμη 125 δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027, ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» που υλοποιείται από το 2017.

Η παροχή 15.806 επιπλέον γευμάτων καθημερινά, εξασφαλίζουν στους μαθητές των συμμετεχόντων δημοτικών σχολείων ένα ζεστό γεύμα, προσφέροντας οικονομική ανακούφιση στις οικογένειές τους.

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Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι σχολικές μονάδες που συμμετέχουν αυξάνονται από 1.982 σε 2.107 σε όλη τη χώρα, ενώ διατίθενται πρόσθετοι πόροι ύψους 7,3 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, εκ των οποίων 2,1 εκατ. ευρώ αφορούν το 2026 και 5,2 εκατ. ευρώ το 2027. Η δαπάνη καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ο οποίος έχει αναλάβει τη διαχείριση του προγράμματος.

Η επέκταση αφορά σχολικές μονάδες στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου. Στα 125 επιπλέον σχολεία περιλαμβάνονται και ειδικά δημοτικά, καθώς και σχολικές μονάδες σε απομακρυσμένες περιοχές, διευρύνοντας την κάλυψη του προγράμματος και για μαθητές με αναπηρία.

Το πρόγραμμα συμβάλλει στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, ενώ η κοινή ώρα σίτισης ενισχύει την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Η εφαρμογή του διέπεται από συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαδικασίες ελέγχου για την ποιότητα και την ασφάλεια των γευμάτων, από την παρασκευή έως τη διανομή τους.

«Με πρόσθετη χρηματοδότηση 7,3 εκατ. ευρώ, διευρύνουμε την παρουσία του προγράμματος σε όλη τη χώρα, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις μικρότερες πόλεις, τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. Προτεραιότητά μας είναι περισσότερα παιδιά να έχουν ένα πλήρες, υγιεινό γεύμα στο σχολείο τους, με την ποιότητα και την ασφάλεια που οφείλουμε να διασφαλίζουμε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας» δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, είπε ότι «η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν περιορίζεται στη γνώση που προσφέρουμε στα παιδιά. Συνδέεται και με τις συνθήκες μέσα στις οποίες μαθαίνουν, αναπτύσσονται και συμμετέχουν στη σχολική ζωή. Τα “Σχολικά Γεύματα” αποτελούν σημαντικό μέρος αυτής της καθημερινής φροντίδας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ένταξη επιπλέον ειδικών δημοτικών σχολείων, καθώς και σχολείων σε απομακρυσμένες περιοχές, ώστε η στήριξη να φτάνει σε περισσότερες σχολικές κοινότητες».