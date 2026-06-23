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Πριν από λίγους μήνες, στην Αίγινα, μετά από πολλές επισκέψεις σε όλα τα Δημοτικά σχολεία για τα νεοαφιχθέντα Σχολικά Γεύματα του Υπουργείου μας, δώσαμε μια υπόσχεση: να επιστρέψουμε στη γιορτή αποφοίτησης των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου Πέρδικας. Και την κρατήσαμε.

Με αυτή τη σκέψη ξεκίνησε η ανάρτηση της Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα μια πιο προσωπική στιγμή από την επιστροφή της από την Αίγινα. Μέσα στο καράβι της επιστροφής, με ένα σουβλάκι στο χέρι, έκλεισε μια γεμάτη ημέρα γεμάτη συναντήσεις, χαμόγελα και συγκίνηση.

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Η επίσκεψη στο νησί είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς πλέον και τα οκτώ δημοτικά σχολεία της Αίγινας συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων, με 630 γεύματα καθημερινά για τους μαθητές.

Η Υπουργός αναφέρθηκε στη δουλειά που χρειάστηκε για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα σε μια νησιωτική περιοχή, αλλά και στην αξία του να ακούγονται τα ίδια τα παιδιά για το αν τους αρέσει το φαγητό που λαμβάνουν στο σχολείο.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με τις γιορτές λήξης της σχολικής χρονιάς, την αποφοίτηση των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης και τον αποχαιρετισμό στη διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Πέρδικας, Σώζια Αποσπόρη.

Και κάπως έτσι, η επιστροφή στο καράβι είχε τη γεύση μιας απλής στιγμής: ένα σουβλάκι στο κατάστρωμα, η θέα της Αίγινας που απομακρύνεται και η ικανοποίηση μιας υπόσχεσης που τηρήθηκε.