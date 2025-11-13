Στη φυλακή οδηγείται ο άνδρας που κατηγορείται για κακοποίηση ζώων στη Δονούσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24, το δικαστήριο του επέβαλε ποινής φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι «αγαπάει τα γατάκια και θέλει μόνο το καλό τους».

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του επιβλήθηκε πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Ο άνδρας είχε κλειδώσει τις 58 γάτες και τις είχε αφήσει υποσιτισμένες.

Η υπόθεση που οδήγησε σήμερα στην καταδίκη του κατηγορούμενου, είχε ξεκινήσει ύστερα από καταγγελίες φιλόζωων στη Δονούσα. Με εντολή του εισαγγελέα Αιγαίου, κ. Τσορμπατζόγλου, οργανώθηκε επιχείρηση σύλληψης του άνδρα.

Το όνομά του είχε έρθει για πρώτη φορά στη δημοσιότητα το 2019, όταν η αστυνομία —μετά από έντονη δυσοσμία που είχε αναφερθεί από γείτονες— πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του. Εκεί εντόπισε 11 σκελετωμένα σκυλιά και 20 γάτες σε άθλια κατάσταση μέσα σε ένα σκοτεινό υπόγειο, καθώς και θηλιές και άλλα αντικείμενα που παρέπεμπαν σε κακοποίηση ζώων.