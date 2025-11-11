Πάνω από 1,7 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το ύψος του χρηματικού προστίμου που βεβαιώθηκε σε βάρος ενός 63χρονου στη Δονούσα, από αστυνομικούς που πραγματοποίησαν έφοδο ύστερα από καταγγελία για βασανισμό ζώων, σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του, όπου υπήρχαν παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο τα οποία δεν λειτουργούσαν πια. Εκεί είχε μαζέψει, κλειδώσει και αφήσει υποσιτισμένες 58 γάτες.

Πρόκειται για ένα πρωτοφανές ύψος προστίμου που έχει έως τώρα βεβαιωθεί για τέτοιες παραβάσεις, ενώ από αυτό προκύπτει και η άθλια εικόνα που αντίκρισαν οι Αρχές από την κατάσταση των ζώων.

Μάλιστα, το ποσό αναμένεται να υπερβεί το 1.740.000 ευρώ που είναι τώρα, μόλις βεβαιωθούν και οι επιπλέον παραβάσεις για έλλειψη βιβλιαρίων υγείας των ζώων, έλλειψη τσιπ κλπ.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για αντίστοιχους λόγους στο Μοσχάτο, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία της Νάξου με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για τον νόμο περί προστασίας των ζώων.