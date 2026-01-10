Στην πραγματικότητα τα κατοικίδια μας πέρα από μέλος της οικογένεια μας είναι και οι μικροί μας συγκάτοικοι. Πολλες φορές τείνουμε να το ξεχνάμε αυτό και έτσι καταλήγουμε να κάνουμε πράγματα που μπορεί να τα ενοχλούν χώρις ωστόσο εμείς να το ξέρουμε.

Ιδιαίτερα οι γατούλες μας, συνήθως είναι πιο διακριτικές στις αντιδράσεις τους από τα σκυλάκια, και λόγω της ανεξάρτητης φύσης τους συχνά αισθανόμαστε ότι μας μπερδεύουν και δύσκολα μπορουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που πραγματικά τις ενοχλεί.



Όπως εξηγεί η κτηνίατρος Εϊμί Γουόρνερ, σε άρθρο του paradepets.com «όταν γνωρίζουμε τι ενοχλεί μια γάτα, μαθαίνουμε να σεβόμαστε τα όριά της και να μειώνουμε το στρες της».

Φυσικά, κάθε γάτα είναι μοναδική, όμως υπάρχουν κοινές αντιπάθειες που ισχύουν για τις περισσότερες.

Οι μεγάλες αλλαγές στη ρουτίνα

Όπως λοπόν αναφέρεται στο άρθρο του paradepets.com οι γάτες αγαπούν τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα. Ακόμα και μικρές αλλαγές μπορούν να τις αποσυντονίσουν. Μετακόμιση, νέοι άνθρωποι στο σπίτι ή ακόμα και η αναδιάταξη των επίπλων μπορεί να τις αγχώσει.

Η γάτα μας μπορεί να γίνει απόμακρη, φοβισμένη ή να αλλάξει συμπεριφορά, όχι επειδή «πεισμώνει», αλλά επειδή νιώθει ανασφάλεια.



Τα ρούχα για κατοικίδια

Όσο χαριτωμένα κι αν μας φαίνονται, τα ρούχα συνήθως ενοχλούν τις γάτες. Περιορίζουν την κίνησή τους, επηρεάζουν την ισορροπία τους και δυσκολεύουν τον φυσικό τους τρόπο εξερεύνησης.

Ακόμη κι αν μια γάτα τα ανέχεται για λίγο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα απολαμβάνει. Για πολλές γάτες, τα ρούχα προκαλούν άγχος ή αμυντική συμπεριφορά.



Το χάιδεμα της ουράς

Η ουρά είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σημείο, καθώς αποτελεί προέκταση της σπονδυλικής στήλης και βασικό μέσο έκφρασης συναισθημάτων.

Το άγγιγμα ή το πιάσιμο της ουράς μπορεί να εκληφθεί ως απειλή, με αποτέλεσμα η γάτα να απομακρυνθεί ή να αντιδράσει έντονα. Για τις περισσότερες γάτες, πρόκειται για ένα από τα πιο ενοχλητικά αγγίγματα.

Οι έντονες μυρωδιές

Η όσφρηση της γάτας είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη από τη δική μας. Αρώματα, απορρυπαντικά, αρωματική άμμος ή έντονα καθαριστικά μπορεί να είναι αφόρητα για εκείνη.



Οι δυνατοί θόρυβοι

Σε άρθρο του petscare.com επισημαίνεται πως οι γάτες έχουν εξαιρετικά ευαίσθητη ακοή και θορύβοι όπως:

• ηλεκτρικές σκούπες

• πυροτεχνήματα και καταιγίδες

• δυνατές φωνές

μοιάζουν σε αυτές με απειλή ή κίνδυνο και συχνά τις κάνουν να κρύβονται ή να αναζητούν ήσυχα σημεία, όπως κάτω από το κρεβάτι, προκειμένου να νιώσουν ασφάλεια.

Βρώμικη άμμος

Μια λερωμένη άμμος είναι μια από τις πιο μισητές καταστάσεις για μια γάτα, επειδή μπο­­ρεί να την αποτρέπει από τη φυσική της ανάγκη.



Νερό και μπάνια

Οι περισσότερες γάτες δεν θέλουν να βραχούν ή να μπουν σε νερό, και ακόμη και υγρές επιφάνειες κάτω από τα πόδια τους είναι δυσάρεστες.

Όταν λείπουν το παιχνίδι και τα ερεθίσματα

Οι γάτες είναι περίεργες και έξυπνες· όταν μένουν μόνοι χωρίς παιχνίδια, αναρρίχηση ή περιβάλλον δομημένο για εξερεύνηση, πολλές βαριούνται και εκνευρίζονται ή καταστρέφουν αντικείμενα.

Με πληροφορίες από paradepets.com και petscare.com

