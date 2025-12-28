Στη σύλληψη τεσσάρων υπηκόων Βουλγαρίας προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις Δράμας, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων αστυνόμευσης για την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι τέσσερις συλληφθέντες εντοπίστηκαν από υφιστάμενη Υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, και συγκεκριμένα από το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου, τη στιγμή που, επιβαίνοντες σε δύο οχήματα, επιχείρησαν να εξέλθουν από τη χώρα μεταφέροντας συνολικά πέντε πρόβατα.

Κατά τον έλεγχο, τα δύο οχήματα κατασχέθηκαν, όπως και τα πέντε ζώα, τα οποία εξετάστηκαν από κτηνίατρο και, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, κατασχέθηκαν προκειμένου να καταστραφούν δια σφαγής, στο πλαίσιο των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της νόσου.