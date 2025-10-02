Νέος διάλογος του Νίκου Κοκλώνη με τον ποδοσφαιρικό παράγοντα- κατηγορούμενο ως αρχηγό της σπείρας με τα εικονικά τιμολόγια βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Ν. Κοκλώνης: Έλα

Ποδοσφαιρικός παράγοντας: Πού’σαι ρε πρόεδρε της καρδιάς μας;

Ν. Κ: Εδώ σε ραντεβού, εσύ;

Π.Π: Σε ραντεβού, είσαι καλά;

Ν. Κ:Τι κάνει αυτός ο ανθρωπάκος που σου ‘στειλα;

Π.Π: Ο δικός μου είναι συνέταιρός μου είναι.

Ν. Κ: Ξέρω μωρέ, είναι κατά κόκκινος παντού

Π.Π: Γιατί;

Ν. Κ:Δεν ξέρω τι έχει κάνει, να το γνωρίζεις.

Π.Π: Τίποτα δεν έχει κάνει, πού είναι κατά κόκκινος;

Ν. Κ:Παντού, παντού.

Π.Π: Όταν λες παντού;

Ν. Κ:Δεν αναφέρομαι σε εμάς που ξεπερνάμε τα προβλήματα, αναφέρομαι στης άλλης.

Π.Π: Όχι ρε, καμία σχέση

Ν. Κ: Ε σου λέω έχει πρόβλημα

Π.Π: Τι πρόβλημα για πες μου να ξέρω, είναι κάτι από εμάς;

Ν. Κ:Δεν έχει σχέση με εμάς, έχει σχέση η τράπεζα δε θα του ανοίξει ποτέ λογαριασμό να ξέρεις, χτύπησε ήδη σε ένα τερματικό της EUROBANK στα κεντρικά ενημερώθηκα σήμερα γιατί θα δω τις εταιρείες εγώ.

Π.Π: Ναι, ναι, στη EUROBANK το’χαμε κάνει για αυτό.

Ν. Κ: Ε είδες;

Π.Π: Ναι, ναι, ναι, ναι.

Ν. Κ: Έχει και είναι και χτυπημένη σε όλες τις συστημικές.

Π.Π: Μάλιστα, οκ, τον έχουμε στην, πώς το λένε, στη τέτοια, στη EUROBANK είχαμε ένα θέμα ναι, είχαμε ένα θέμα.

Ν. Κ: Περιμένω εν τω μεταξύ τους δικούς μας.

Π.Π: Ναι

Ν. Κ: Να δω τι στον… γίνεται με όλα αυτά, εγώ συναντήθηκα την Παρασκευή που μας πέρασε, γιατί είχα και κάτι άλλες, μου ‘χες στείλει ένα μήνυμα που σου χα πει αλλά δεν τον είχα δει.

Π.Π: Ναι

Ν. Κ:Το να είστε χαρούμενοι και τέτοια

Π.Π: Ναι

Ν. Κ: Και λέω τι θα γίνει θέλω να φύγω και μου λέει έχει τελειώσει η μία και τελειώνει και η δεύτερη και είναι όλες κανονικά τις περιμένετε, λέω του το χω πει να κοιτάει ο Άρης.

Π.Π: Ναι τα κοιτάω, δεν έχω τίποτα

Ν. Κ:Το ξέρω (ακατάληπτη λέξη)

Π.Π: Με τη Θεσσαλονίκη, θέλω να μου πεις με τη Θεσσαλονίκη τι γίνεται.

Ν. Κ:Λείπει η…ναι.

Π.Π Και έχω και μία στο τέταρτο ρε φίλε που μου βγήκε σε τέτοιο, εκεί να το

Ν. Κ:Αυτό που χαμε πει

Π.Π: Ναι να την κατεβάσω ή να την αφήσω;

Ν. Κ:Όχι, δεν θα κατεβάσεις τίποτα, θα σου πούμε πού θα πάει

Π.Π: Ναι αλλά είναι, είναι μέχρι την Παρασκευή, πρέπει να μου πεις τι να κάνω.

Ν. Κ:Θα σου πω σήμερα αργά το βράδυ

Π.Π: Ή αύριο κάνουμε ένα ραντεβού να σε δω και λίγο από κοντά.

Ν. Κ:Εντάξει καλύτερα

Π.Π: Έγινε, έγινε, εντάξει, άντε φιλιά

Ν. Κ:Έγινε φιλιά.