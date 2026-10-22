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Σε ανακοίνωση σχετικά με ανάκληση προϊόντος προχώρησε ο ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων), έπειτα από ενημέρωση της εταιρείας Nestle, για συστατικά που εμπεριέχονται σε σκευάσματα έτοιμων γευμάτων νουντλς, τα οποία δεν αναγράφονται στα Ελληνικά σε συσκευασίες συγκεκριμένης παρτίδας.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, σε τεμάχια του προϊόντος MAGGI Saucy Noodles Sesame Chicken Cup 8x75g, με ημερομηνία λήξης 06/2027 και αριθμό παρτίδας 6248T92511. Οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί στα συστατικά που εμπεριέχονται και έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

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MAGGI Saucy Noodles Sesame Chicken Cup

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ σε συνέχεια σχετικής πληροφόρησης που έλαβε από την επιχείρηση ΝESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ενημερώνει τους καταναλωτές για την απουσία ελληνικής επισήμανσης σε τεμάχια του προϊόντος MAGGI Saucy Noodles Sesame Chicken Cup 8x75g, με ημερομηνία λήξης 06/2027 και αριθμό παρτίδας

6248T92511.

Το προϊόν περιέχει σιτάρι, σόγια, σέλινο, αυγά, γάλα, μουστάρδα (σινάπι) και σουσάμι. Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί σε αυτά τα συστατικά και έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να μην το καταναλώσουν.

Η εταιρεία έχει ήδη ενεργοποιήσει την διαδικασία ανάκλησης των εν λόγω τεμαχίων από τα σημεία πώλησης υπό την εποπτεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του ΕΦΕΤ και έχει προβεί σε ανάλογη ενημέρωση/ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ενημέρωση για MAGGI Saucy Noodles Sesame Chicken Cup 8x75g.