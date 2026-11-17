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Στην απόσυρση συγκεκριμένης παρτίδας ρυζογκοφρετών με γεύση παρμεζάνα προχώρησε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη διακίνηση του προϊόντος στην ελληνική αγορά, μετά τον εντοπισμό σκουληκιών, έπειτα από έλεγχο του ΕΦΕΤ.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) διενήργησε επιθεώρηση, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικών καταγγελιών από καταναλωτές. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε η παρουσία σκουληκιών στο προϊόν με την εμπορική ονομασία «Rice Up Parmesan Rice Cakes», το οποίο διατίθεται σε συσκευασία των 60 γραμμαρίων.

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Η διαπίστωση αυτή οδήγησε στην απόφαση για την απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την ελληνική αγορά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ:

«Ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του Ε.Φ.Ε.Τ., κατά τη διενέργεια επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών από καταναλωτές, προέβη σε έλεγχο του τροφίμου ρυζογκοφρέτα με γεύση παρμεζάνα των 60g, το οποίο εισάγεται από τη Βουλγαρία και διακινείται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ‘Καμπάση ΕΠΕ’ που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

Στο προϊόν εμπορικής ονομασίας ‘Rice Up Parmesan Rice Cakes’ με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 01.07.27 και παρτίδα L07 26 27 διαπιστώθηκε η παρουσία σκουληκιών.

Η επιχείρηση έχει ήδη προβεί σε απόσυρση της σχετικής παρτίδας και βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν (φωτογραφίες κάτωθι) να μην το καταναλώσουν».