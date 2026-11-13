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Το προϊόν με την εμπορική ονομασία «Hello kitty and friends straws & Brush set 4Pcs» και αριθμό παρτίδας 418GV-MLC-ONE κρίθηκε μη κανονικό από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Η εταιρεία LPP GREECE απέσυρε το προϊόν από τα καταστήματα Sinsay μετά από εργαστηριακές αναλύσεις που επιβεβαίωσαν τη φθορά των σχεδίων και τη δυνητική επικινδυνότητα για την υγεία.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο σετ να σταματήσουν άμεσα τη χρήση του για την αποφυγή πιθανών επιπτώσεων στην υγεία τους.

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Στην ανάκληση γυάλινων καλαμακίων με σχέδια Hello Kitty, τα οποία πωλούνται στα καταστήματα Sinsay, προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), μετά τον εντοπισμό προβλήματος που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.

Η προειδοποίηση του ΕΦΕΤ ανακοινώθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 και αφορά συγκεκριμένο σετ γυάλινων καλαμακίων, καθώς εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν ότι συστατικά από τα διακοσμητικά σχέδια που βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνειά τους μπορούν να μεταφερθούν στα τρόφιμα κατά τη χρήση τους.

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Ειδικότερα, πρόκειται για το σετ τεσσάρων γυάλινων καλαμακίων με βουρτσάκι καθαρισμού και την εμπορική ονομασία «Hello kitty and friends straws & Brush set 4Pcs», το οποίο φέρει αριθμό παρτίδας 418GV-MLC-ONE.

Το προϊόν προέρχεται από την Πολωνία και εισάγεται στην ελληνική αγορά από την εταιρεία LPP GREECE, με διακριτικό τίτλο Sinsay.

Τι διαπίστωσε ο έλεγχος του ΕΦΕΤ

Το πρόβλημα εντοπίστηκε έπειτα από καταγγελία καταναλωτή, στο πλαίσιο της διερεύνησης της οποίας η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ προχώρησε σε δειγματοληψία του προϊόντος.

Το δείγμα εξετάστηκε από το Β’ Τμήμα της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους και κρίθηκε μη κανονικό.

Σύμφωνα με τα εργαστηριακά αποτελέσματα, κατά την επαφή των καλαμακίων με τρόφιμα, υπό συνθήκες που αντιστοιχούν στην προβλεπόμενη χρήση τους, παρατηρήθηκε εκτεταμένη φθορά και αλλοίωση των διακοσμητικών σχεδίων στην εξωτερική τους επιφάνεια.

Η αλλοίωση οφείλεται στη διάλυση των συστατικών των σχεδίων, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται στο τρόφιμο. Η συγκεκριμένη μεταφορά ουσιών μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες μεταβολές στη σύσταση των τροφίμων, να αλλοιώσει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους, όπως τη γεύση και την οσμή, αλλά και να δημιουργήσει ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

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Το ζήτημα αφορά τη συμμόρφωση του προϊόντος με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1935/2004, άρθρο 3, παράγραφος 1, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο οποίος προβλέπει ότι τα υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα δεν πρέπει να μεταφέρουν συστατικά σε ποσότητες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή να επιφέρουν απαράδεκτες αλλαγές στα τρόφιμα.

Ποια καλαμάκια ανακαλούνται – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στην απομάκρυνση του συγκεκριμένου προϊόντος από τα καταστήματα Sinsay.

Ο ΕΦΕΤ απευθύνει σαφή προειδοποίηση στους καταναλωτές που έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο σετ: να σταματήσουν αμέσως τη χρήση του και να μην το χρησιμοποιήσουν ξανά.

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Τα βασικά στοιχεία του προϊόντος που ανακαλείται είναι:

Προϊόν: Γυάλινα καλαμάκια με σχέδια Hello Kitty.

Γυάλινα καλαμάκια με σχέδια Hello Kitty. Εμπορική ονομασία: Hello kitty and friends straws & Brush set 4Pcs.

Hello kitty and friends straws & Brush set 4Pcs. Περιεχόμενο συσκευασίας: Τέσσερα γυάλινα καλαμάκια και ένα βουρτσάκι καθαρισμού.

Τέσσερα γυάλινα καλαμάκια και ένα βουρτσάκι καθαρισμού. Αριθμός παρτίδας: 418GV-MLC-ONE.

418GV-MLC-ONE. Χώρα προέλευσης: Πολωνία.

Πολωνία. Εταιρεία διακίνησης στην Ελλάδα: LPP GREECE.

LPP GREECE. Καταστήματα διάθεσης: Sinsay.

Sinsay. Αιτία ανάκλησης: Αλλοίωση των διακοσμητικών σχεδίων και μεταφορά συστατικών τους στα τρόφιμα κατά τη χρήση.

Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν εάν έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν και, εφόσον το διαθέτουν, να μην το χρησιμοποιήσουν, καθώς η επαφή του με τρόφιμα μπορεί να οδηγήσει σε μεταφορά ανεπιθύμητων ουσιών.

Η ανάκληση αφορά το συγκεκριμένο προϊόν και την αναφερόμενη παρτίδα.

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