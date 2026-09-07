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Στην ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων χυμών προχώρησε ο ΕΦΕΤ, μετά τη διαπίστωση ανάπτυξης ευρωτίασης στο εσωτερικό του στομίου των φιαλών.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας που υπέβαλε καταναλωτής. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκε ανάπτυξη ευρωτίασης μαύρης χροιάς στο εσωτερικό του στομίου φιαλών συγκεκριμένων προϊόντων, τα οποία παράγονται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ, με έδρα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

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Μετά τα ευρήματα, ο ΕΦΕΤ απαίτησε από την επιχείρηση να προχωρήσει άμεσα στην ανάκληση και απόσυρση από την αγορά του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων.

Η ανάκληση αφορά προϊόντα με την εμπορική ονομασία «Οικογένεια Χριστοδούλου» και συγκεκριμένα:

Πορτοκάλι 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένο χυμό, σε πλαστικό μπουκάλι 250 ml – Ανάλωση έως 16/09/2026, LOT 215.6.

Πορτοκάλι 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένο χυμό, σε πλαστικά μπουκάλια 250 ml, 1 L και 1,5 L – Ανάλωση έως 24/09/2026, LOT 223.6.

9 Φρούτα 7 Βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς και μη συμπυκνωμένο πουρέ, σε πλαστικό μπουκάλι 250 ml – Ανάλωση έως 12/09/2026, LOT 211.6.

9 Φρούτα 7 Βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς και μη συμπυκνωμένο πουρέ, σε πλαστικό μπουκάλι 250 ml – Ανάλωση έως 16/09/2026, LOT 215.6.

9 Φρούτα 7 Βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς και μη συμπυκνωμένο πουρέ, σε πλαστικό μπουκάλι 1 L – Ανάλωση έως 18/09/2026, LOT 217.6.

Μήλο – Πορτοκάλι – Καρότο, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς, σε πλαστικό μπουκάλι 250 ml – Ανάλωση έως 11/09/2026, LOT 210.6.

Μήλο – Πορτοκάλι – Καρότο, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς, σε πλαστικό μπουκάλι 250 ml – Ανάλωση έως 16/09/2026, LOT 215.6.

Ο ΕΦΕΤ καλεί όσους καταναλωτές έχουν ήδη προμηθευτεί κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα και συγκεκριμένα τις αναφερόμενες παρτίδες, να μην τα καταναλώσουν.