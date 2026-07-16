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Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα», προχώρησε σε δειγματοληψία του προϊόντος «κουτάλα σούπας casa mania», με κωδικό είδους, προέλευσης Κίνας.

Το συγκεκριμένο προϊόν εισάγεται στην ελληνική αγορά από την επιχείρηση ΤΣΑΚΩΝΑΣ Δ. ΜΟΝΟΣ Κ. Α.Ε. και διανέμεται από την εταιρεία DEDEMAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (πρώην PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.), η οποία εδρεύει στην οδό Πειραιώς 176, Τ.Κ. 17778, στον Ταύρο.

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Το δείγμα εξετάστηκε από το Β΄ Τμήμα της Β΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ. Από τους εργαστηριακούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη κουτάλα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς καταγράφηκε υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου μετανάστευσης πρωτοταγών αμινών.

Μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων, ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση από την εσωτερική αγορά του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος, ενώ παράλληλα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι προβλεπόμενοι σχετικοί έλεγχοι.