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Σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων προϊόντων χούμους προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), μετά τον εντοπισμό σαλμονέλας σε πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε κατά την παραγωγή τους.

ΕΦΕΤ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ενημερώθηκε από την εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑ Α.Ε. ότι στο πλαίσιο αυτοελέγχου της, διαπιστώθηκε, μετά από μικροβιολογική ανάλυση, η παρουσία Salmonella spp σε παρτίδα πρώτης ύλης (ταχίνι) που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή παρτίδων προϊόντων «ΧΟΥΜΟΥΣ» και προχώρησε σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων.

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Πρόκειται για τα προϊόντα με ονομασία πώλησης «ΧΟΥΜΟΥΣ» με την επωνυμία της εταιρείας αλλά και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, με τις αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες, τις συσκευασίες, τους αριθμούς παρτίδας και τις ημερομηνίες «ανάλωσης έως».

ΕΦΕΤ

Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Η εταιρεία έχει ήδη ζητήσει την ανάκληση των επίμαχων προϊόντων από τους πελάτες της.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα (φωτογραφίες κάτωθι), να μην τα καταναλώσουν.