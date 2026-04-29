Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε μέσω του

Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), για τη

διακίνηση στην ελληνική αγορά προϊόντος επάλειψης (άλειμμα), προέλευσης Τουρκίας, στο

οποίο ανιχνεύτηκε σέλινο, το οποίο δεν δηλώνεται στην επισήμανση. Το σέλινο είναι

αλλεργιογόνο συστατικό σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και μπορεί να

επηρεάσει άτομα με ευαισθησία σε αυτό.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το προϊόν με εμπορική ονομασία “Yörem Acuka” σε συσκευασία

των 200g, με αριθμό γραμμοκώδικα 4260467596331, αριθμό παρτίδας 251206 και

ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 06/09/2026, το οποίο διακινείται από την

επιχείρηση ‘Exochon G.P. Wholesale food Trade’.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου του προϊόντος από την εσωτερική

αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Η εταιρεία μετά από την ενημέρωσή

της έχει προχωρήσει σε ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο κατάστημά της.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν και είναι αλλεργικοί στο σέλινο να μην το καταναλώσουν.

