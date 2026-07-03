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Ο οργανισμός δεν έχει εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για το αν η παραβίαση αφορά μόνο την εμφάνιση της σελίδας ή την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέδωσε ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως απόδειξη σοβαρών προβλημάτων στην κυβερνοασφάλεια και στις ψηφιακές υποδομές του ελληνικού Δημοσίου.

Η αντιπολίτευση κάλεσε την κυβέρνηση να ενημερώσει άμεσα για την έκταση της παραβίασης και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποκατάσταση της ασφάλειας.

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Eπίθεση από χάκερ δέχτηκε η ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ.

Τις τελευταίες ώρες, αν κάποιος επιχειρήσει να μπει στην επίσημη ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων θα αντικρίσει το μήνυμα «HACKED BY TRENGGALEK CETAR» με ένα εικονίδιο νεκροκεφαλής, αντί του κανονικού περιεχομένου του οργανισμού.

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Το περιστατικό αποτελεί ένδειξη web defacement, μιας μορφής επίθεσης κατά την οποία οι δράστες αποκτούν πρόσβαση στον διακομιστή και αντικαθιστούν την αρχική σελίδα με δικό τους μήνυμα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον ΕΦΕΤ που να διευκρινίζει αν η επίθεση περιορίζεται μόνο στην εμφάνιση της ιστοσελίδας ή αν έχει επηρεάσει και άλλες υπηρεσίες του οργανισμού.

Τι σημαίνει πρακτικά:

Στο πιο «ήπιο» σενάριο , η αλλοίωση αφορά μόνο το frontend (την εμφάνιση της σελίδας).

, η αλλοίωση αφορά μόνο το frontend (την εμφάνιση της σελίδας). Στο πιο σοβαρό σενάριο , μπορεί να υπάρχει βαθύτερη παραβίαση, με πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, διαπιστευτήρια ή εσωτερικά συστήματα.

, μπορεί να υπάρχει βαθύτερη παραβίαση, με πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, διαπιστευτήρια ή εσωτερικά συστήματα. Το μήνυμα «HACKED BY TRENGGALEK CETAR» παραπέμπει περισσότερο σε επίδειξη παρουσίας (“signature attack”) παρά απαραίτητα σε καταστροφική επίθεση, αλλά αυτό δεν αποκλείει διαρροή δεδομένων.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η παραβίαση στην ιστοσελίδα ΕΦΕΤ δείχνει τα προβλήματα στο Δημόσιο

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει ότι η πρόσφατη παραβίαση της ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυβερνοασφάλεια του ελληνικού Δημοσίου. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωσή του, το περιστατικό αποτελεί «ηχηρό καμπανάκι» για την κατάσταση των ψηφιακών υποδομών του κράτους.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι, «την ώρα που η κυβέρνηση επενδύει στην επικοινωνιακή διαχείριση και στην καλλιέργεια μιας επίπλαστης εικόνας ψηφιακής ετοιμότητας, κρίσιμες δημόσιες υποδομές αποδεικνύονται ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις». Η αξιωματική αντιπολίτευση υπογραμμίζει πως τέτοια περιστατικά εκθέτουν τη χώρα διεθνώς και κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσες απαντήσεις σχετικά με το πώς κατέστη δυνατή η παραβίαση της ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ, ποια ήταν η έκταση του περιστατικού, αν επηρεάστηκαν πληροφοριακά συστήματα ή δεδομένα και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την αποκατάσταση της ασφάλειας και την αποτροπή νέων επιθέσεων.

Η ανακοίνωση καταλήγει με τη διαπίστωση ότι «η σημερινή εικόνα της σελίδας του ΕΦΕΤ αποτελεί ένα ακόμα δείγμα του πώς εννοούσε η Νέα Δημοκρατία την ‘Ελλάδα 2.0’ που έταζε στους πολίτες το 2019».